Huawei P30 Pro New Edition Tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı...

Huawei'nin en sevilen amiral gemisi modellerinden biri olan P30 Pro, 2019 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri olarak gösterilmişti. Huawei tarafında Google uygulamaları kullanan son amiral gemisi akıllı telefon olan P30 Pro yenilendi ve tekrardan satışa sunuldu. Huawei P30 Pro New Edition özellikleri ve fiyatı bu haberde...

Huawei P30 Pro New Edition özellikleri

Android 10 işletim sistemi ile gelen Huawei P30 Pro New Edition, Google uygulamalarına sahip bir model. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan yeni model, standart modelde üst seçenek olarak sunulan donanıma sahip. Zaten RAM ve depolama alanının dışında başka bir yenilik de bulunmuyor.

6.47 inç büyüklüğünde 1080x2340 piksel çözünürlük sunan OLED ekranın yanı sıra, 7 nm üretim teknolojisi ile karşımıza çıkan Kirin 980 işlemcisinden güç alıyor. 40 Megapiksel f/1.6 diyaframa sahip geniş açılı ana kamera, 8 Megapiksel f/3.4 periskop telefoto ve 20 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kameranın yanı sıra 3D derinlik algılama sensörü ile birlikte kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Ön kamerada ise bir adet 32 MP f/2.0 diyaframa sahip olan lens bulunuyor.

4200 mAh batarya ve 40 W hızlı şarj adaptörü sayesinde, 30 dakikada yüzde 70 şarj olabilen telefon, 749 Euro'luk ön sipariş fiyatına sahip. Şu an Almanya'da satışa sunulan Huawei P30 Pro New Edition, diğer ülkelere ne zaman gelecek bilinmiyor.