Realme ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, dünya genelinde 35 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu, realme'nin hızlı büyüme sürecindeki 2020 yılının ilk çeyreğinde (Counterpoint) küresel akıllı telefon sevkiyatları araştırmasına göre dünya sıralamasında 7. sıradaki yerini korumadan sonraki bir başka önemli başarısı olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz ocak ayı sonunda küresel kullanıcı sayısı 25 milyona ulaşan realme, büyüme ivmesini sürekli hızlandırarak sadece 4 ay içerisinde dünya genelinde 10 milyon kullanıcı daha kazandı.



Sektördeki olumsuzluklara rağmen bir önceki yıla göre %157 sevkiyat büyümesi

2019'un üçüncü çeyreğinde, realme ilk defa ‘İlk 7 akıllı telefon markası’ndan biri oldu. CounterpointResearch’ün 2020 Yılı Akıllı Telefon Satışları Pazar Payı araştırmasına göre, realme küresel sıralamadaki yerini korudu ve dünyadaki ilk 7 marka arasındaki yerini güçlendirdi. 2019'un ilk çeyreğindeki performansıyla karşılaştırıldığında, realme'nin geçen seneye oranla sevkiyatı % 157 artış gösterdi ve dünya genelinde birinci oldu. Diğer taraftan, küresel akıllı telefon pazarı 2020 yılının ilk çeyreğinde en hızlı düşüşünü yaşadı. Ancak, bu düşüşe rağmen realme, "büyüme sağlayan" iki büyük markadan biri oldu.(Küresel Akıllı Telefon Satışları 300 Milyonun Altında)

realme salgın nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara ve teknoloji sektörünün yüzde 31’lik satış kaybına rağmen Türkiye’de yüzde 40 büyüme kaydederek bir ilke imza attı.



Tüketici tercihlerine uygun ürünler

Dünya genelinde akıllı telefon satışları giderek artan realme ürünleri tüketiciler tarafından tanınmaya başlandı. 2020'nin ilk çeyreğinde sadece 4 ay içerisinde satışlar 10 milyon artarak, realme'nin "hafif varlıklar, kısa kanal yapıları ve kısmi e-ticaret" iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak satışlarda yüzde 40'lık bir büyüme oranı elde etti. realme, aynı zamanda pazarda yaşanan değişikliklere aktif olarak yanıt verdi ve dünya genelindeki birçok pazarda kanal stratejilerini sürekli olarak geliştirdi. Şirket, 2020 yılında tüketicilere daha doğru bir şekilde ulaşmak için çevrimiçi ve çevrimdışı çok kanallı satış modelini daha da geliştirmeyi ve hızlı büyüme için sürdürülebilir bir ivme sağlamayı planlıyor.

realme akıllı telefon ürünleri dünya çapında genç tüketiciler tarafından benimsendi ve birçok özel satış gününde en çok satan ürünler haline geldi. Çin'de gerçekleştirilen "Double 11" festivalindeki satış sonuçlarına göre realme, e-ticaret platformlarının önceki satış rekorunu sadece 7 dakika içinde kırdı. Ayrıca, Avrupa'daki "Black Friday" festivalinin ilk gününde realme X2 Pro, Amazon İspanya'da hem satış hem de satılan ürün sayısında ilk sırada yer aldı. Endonezya'da realme, e-ticaret platformu Lazada'da sadece 21 dakika içerisinde yaklaşık 40 bin adet satış yaparak aynı günde toplam telefon satışları, tek ürün satışları ve en hızlı satış büyümesinin şampiyonu oldu. Bu yüksek performans realme'nin genç tüketicilere yoğunlaşan, hedef tüketicilerin tercihlerini derinden anlayan ve müşterileri memnun etmek için ürünleri özelleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan yaklaşımından kaynaklanıyor.

realme; Çin, Avrupa, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Güney Asya, Rusya ve Afrika dahil olmak üzere sadece iki yıl içerisinde 27 ülke ve bölgeye giriş yaptı ve birden fazla pazarda ilk beş arasında yer aldı. Şirket, Hindistan pazarından uzun süredir ilk beşte yer alıyor ve çevrimiçi pazarda da üst üste iki yıldır ikinci sıradaki yerini koruyor. realme, Filipinler'de yıllık yüzde 709'luk etkileyici bir büyüme oranıyla pazarda dördüncü sırada yer alıyor. realme, Endonezya'da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ilk üçte yer aldı. Mısır'da realme'nin piyasa performansı da eşit derecede etkileyici. Yüzde 908'lik büyüme oranı ile ilk beş arasında yer alıyor. Şimdiye kadar elde edilen bu başarılar, realme'nin küresel pazardaki gücünü ortaya koyuyor.

realme, 1+1 Stratejisi: Smartphone + AIoT ile"5G'yi Popülerleştiren" ve "Akıllı ve Teknoloji Trendleri Belirleyici Yaşamı Popülerleştiren” olma iddiasını sürdürüyor

realme, 2020 yılında sürekli genç kullanıcılara odaklanacak, 1+1 Stratejisi: Smartphone + AIoT ile hem akıllı telefon hem de AIoT alanında ilerlemesini sürdürecek ve gençler için "Akıllı ve Trend Belirleyici Yaşam” oluşturan trend belirleyici tasarımlara sahip ürünler sunmaya devam edecek.

"5G'yi Popülerleştiren" olarak realme, sürdürülebilir bir şekilde 5G ürünlerine her açıdan başka bir sürprizle buluşturuyor. realme, bu yılın ocak ayından itibaren realme X50 5G, realme X50 Pro 5G ve realme X50m'i piyasaya sürdü. Bu, realme'nin portföyünü tüm fiyat segmentlerini kapsayacak şekilde giriş seviyesinden amiral gemisi seviyesine kadar tamamladığını gösteriyor. realme, gelecekte daha fazla 5G akıllı telefon sunacak ve 5G'nin daha popüler hale gelmesinde önemli bir rol oynayacak.

realme, akıllı telefon alanının yanı sıra AIoT alanında da sıçrama yapmayı hedefliyor. realme, sadece dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olmakla kalmadı, aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen AIoT markası oldu. Trend belirleyici tasarımı ve teknoloji gücü sayesinde birçok gencin beğenisini kazanan realme Buds Air,11.000'in üzerindeki satış rakamıyla satış rekoru kıran ilk ürün ve Hindistan'daki en popüler TWS kulaklık oldu. realme "Akıllı ve Teknoloji Trendleri Belirleyici Yaşamı Popülerleştiren" pozisyonuna bağlı kalacak ve "Kişisel, Ev ve Seyahat" deneyiminin etrafına kurulu 3'ü 1 arada bir "Teknoloji Trendleri Belirleyici Yaşam" ile uygun trend belirleyen tasarım özelliklerine sahip çeşitli AIoT ürünleri geliştirmeye devam edecek.

Genç bir teknoloji markası olarak realme, 2 yıl önce kurulduğu günden bu yana "Cesaret Gerektiren" marka anlayışı ile gençlerin sevdiği birçok Teknoloji Trendi Belirleyici cihazı gençlerin beğenisine sundu. Çok büyük bir performans elde eden şirket, şaşırtıcı bir hızla 35 milyonu aşkın küresel kullanıcı kazandı. realme, "Cesaret Gerektiren" teknoloji gücünü sunmaya ve sürprizleri hayata geçirmeye devam edecek.