Samsung Galaxy S20 Ultra'nın kamerasındaki odak probleminin kalıcı olduğu açıklandı!

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Samsung Galaxy S20 Ultra'ların kamerasında keşfedilen odak probleminin kalıcı olduğu ve yazılımsal güncellemeleri ile düzeltilemeyeceği açıklandı.

108 megapiksel kamerası ile herkesi heyecanlandıran Galaxy S20 Ultra, kamera konusunda yaşanan yeni açıklamalarla birlikte çoğu kullanıcıyı üzdü. Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları kamerada yaşanan odaklama sorununu bir çok şekilde dile getirdi. Yeni yapılan açıklamalar, Samsung Galaxy S20 Ultra'yı satın alan kişileri üzdü, çünkü Samsung daha önce yaptığı açıklamalarda güncellemelerle birlikte yaşanan odak probleminin giderileceğini belirtmişti.

Samsung'un destek formu üzerinden yapılan açıklamalara göre, S20 Ultra'larda yaşanan problemin kalıcı olduğunu ve herhangi bir güncelleme ile birlikte düzeltilemeyeceği açıklandı. Yani Samsung Galaxy S20 Ultra'nın kamerasında olan odak problemi donanımsal bir sıkıntı ve herhangi bir yazılım güncellemesi ile birlikte çözülmeyecek.

Samsung destek forumundaki yetkiliden gelen açılamada “Her şeyden önce, kullanımla ilgili problem için üzgünüz. Galaxy S20 Ultra modeli, önceki Samsung modellerine kıyasla sığ alan derinliği ve 10 cm veya daha uzun odak uzunluğuyla sonuçlanan, sensörün boyutunu artıran yüksek pikselli bir görüntü sensörüyle donatılmıştır. Bu nedenle bir nesneyi yakından çekerken arka plan bulanık veya odak dışı olabilir. Odak uzaklığı, lensin özelliklerine göre belirlenir; yani yazılımla düzeltilmesini zorlaştırır. Odak uzaklığını önceden tam olarak açıklayamadığımız için özür dileriz. Teşekkür ederim.” ifadeleri yer aldı.

Yani bu açıklamada da bahsedildiği gibi Samsung Galaxy S20 Ultra'larda kalıtsal bir sıkıntı mevcut. Bu problemin çözülmesi için, Samsung'un yeni üretimlerde daha farklı bir bakış açısı ve Ar-Ge yönemi kullanması gerekiyor.