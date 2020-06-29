Anker PowerCore III Sense‘i tanıttı!

Sık kullanılmaları ve her yere taşınmaları sebebiyle hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar, yoğun kullanımda biten şarjlarıyla iş ve eğlenceyi yarı yolda bırakabiliyor. Powerbank’ler ise bu noktada devreye girerek, cihazların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyorlar.

Yeni nesil amiral gemisi telefonları iki kereden fazla şarj edebiliyor

Hayatı kolaylaştıran ürünleriyle tüketicilerin beğenisini kazanan Anker, powerbank ürünleri arasına katılan PowerCore III Sense 10K ile bu probleme etkili bir çözüm sunuyor. Cihazın sahip olduğu 10.000 mAh kapasiteli bataryası, gün içinde şarj ihtiyacına son veriyor.

Yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar için iki kereden fazla şarj olanağı sağlayan PowerCore III Sense 10K, iPad Pro 11 inç gibi büyük tabletleri de tam şarj edebiliyor.

Renkli mat yapısı ve buz mavisi LED’i ile çok havalı

Kırmızı, mavi, pembe ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan Anker Powercore III Sense 10K, aynı segmentteki powerbank’lere göre çok daha ince yapısı sayesinde çantada olduğu kadar, elde ve cepte de kolayca her yere taşınabiliyor.

Sense III 10K, tasarımıyla da premium bir görünüm sağlayan mat dış yapısı ve kutusundan çıkan taşıma çantası ile farklı tarz ve beğenilere hitap ediyor. Buz mavisi LED ışıklı düğmesiyle dikkatleri üzerine toplayacak olan powerbank, böylece şarj seviyesini de kolayca görebilmeyi sağlayarak, pratik bir kullanım olanağı sunacak.

PowerIQ teknolojisi ile enerjiyi verimli kullanıyor

Sense III 10K, görünümü kadar akıllı teknolojileriyle de yaz ayının en çok tercih edilen ürünlerinden biri olacak. Mobil cihazları 18 Watt destekli USB-C çıkışı sayesinde hızla şarj edebildiği gibi, yine bu bağlantı ile powerbank’i sadece 4,5 saat içerisinde tam kapasiteye ulaştırmak mümkün.

Üzerindeki PowerIQ destekli USB-A çıkışı ise düşük enerji gerektiren cihazlar için akıllı şarj seçeneği sunarak enerjiyi verimli kullanmayı sağlıyor. Bu cihazları Trickle Charging tekniğiyle şarj eden Powercore Sense 10K, cihazın anlık enerji tüketimini algılayarak, sadece gerektiği kadar güç beslemesi yapabiliyor.