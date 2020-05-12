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    HaberlerTeknoloji Haberleri Anker Soundcore Liberty 2 Pro TWS kulaklık tanıtıldı! İşte özellikleri...
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    12.05.2020 - 11:28 |

    Anker Soundcore Liberty 2 Pro TWS kulaklık tanıtıldı! İşte özellikleri...

    Anker Soundcore Liberty 2 Pro TWS Kulaklık, kişisel ses deneyimi, 32 saate kadar çalma süresi ve kablosuz şarj desteğiyle müzik keyfini ve telefon görüşmelerini bambaşka bir noktaya taşıyor. Anker Soundcore Liberty 2 Pro TWS kulaklık özellikleri ve fiyatı bu haberde...

    Anker Soundcore Liberty 2 Pro TWS kulaklık tanıtıldı! İşte özellikleri...

    Anker’in yeni TWS kulaklığı Soundcore Liberty 2 Pro, stüdyo kalitesinde sesi gündelik hayata taşıyor. Bugüne kadar daha büyük ses sistemlerinde kullanılan mimariyi dünyada ilk kez kablosuz bir kulaklığın içerisine sığdırmayı başaran Anker, yeni modeliyle profesyonel müzik camiasından da tam not almayı başardı. 

    Her enstrümanı tıpkı stüdyoda olduğu gibi duyacaksınız

    11 mm’lik dinamik sürücüleri dengeli bir yapıyla buluşturan Astria Koaksiyel Akustik Mimarisi’nin ilk kez kullanıldığı Liberty 2 Pro, uyumlu bir tiz ve bas performansıyla müzik stüdyosundaki yüksek ses kalitesini hayatımıza taşıyor. Kusursuz bir derinlik ve nüansa sahip ses ile her enstrümanı, duymanızı isteyeceğiniz biçimde yansıtılabiliyor.

    Akıllı analiz sayesinde kişiye özel ses profili oluşturuyor

    Mükemmel bir ses deneyimi yaşatmayı hedefleyen Liberty 2 Pro, HearID özelliğiyle dinleme profilinizi akıllı biçimde analiz ediyor ve sadece sizin kulaklarınıza özel bir ses profili çıkartabiliyor. Ses ayarlarını kendisi yapmak isteyenleri ise Soundcore uygulaması üzerinden ayarlanabilir ekolayzır ve 22 hazır ses profili bekliyor.

    Kablosuz şarj özelliği sayesinde kablo karmaşasını unutun

    Tek şarjla 8 saate kadar müzik keyfi sunan kablosuz kulaklık, saklama kutusunun şarj özelliği sayesinde de 4 kez tam doldurulabiliyor ve toplam 32 saate kadar kullanılabiliyor. USB-C bağlantısı ile hızlı şarj olabilen Soundcore Liberty 2 Pro, sadece 10 dakika şarj edilerek 2 saat kullanılabilme imkanı sunuyor. Kulaklık kutusu, kablosuz şarj özelliği sayesinde kablo karmaşası yaratmadan da kolayca şarj edilebiliyor.

    Dörtlü mikrofon ile arka plan gürültüsüne yer yok

    İçerisindeki dört mikrofonu ve cVc 8.0 gürültü önleme teknolojisi ile sesinizi ortam sesinden yalıtan kulaklık, akıcı bir görüşme deneyimi ortaya çıkartıyor. %60 daha az gürültü ve %95 ses yalıtımı özellikleriyle çağrı kalitenizi arttırıyor. Liberty 2 Pro, tüm bunlara ek olarak Bluetooth 5.0 ile mobil cihazlarla hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlıyor. Ayrıca ultra yumuşak silikon malzemesiyle de uzun süre rahat bir kullanım sunarken, farklı kulak tipleri için uygun silikon kulaklık başlıkları ve kulak kanatları sayesinde üstün bir konfor ve uyum sağlıyor.

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