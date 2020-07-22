Api-Ms-Win-Crt-Runtime-L1-1-0.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Bu sorunu çözmek için aramalar yaptığınızda api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll indir, başlıkları ile karşılaşabilirsiniz. Esasında bu hata mesajının çözümü çokta zor değildir. Çözüm için dikkat edilmesi ve alınması gereken bazı önlemler bulunur.



Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll Hatası Neden olur?



Windows işletim sistemi için Microsoft tarafından geliştirilen api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyası, bu hatanın ana nedenidir. DLL dosyaları programların ortak işlem yaptığı dosyalardır. Programlar çalışırken sistem bu dosya içinde gerekli dosya arar. Bu çalışma sistemi bellek kullanımını azaltmak içindir. DLL dosyası çalışan programın bir parçasıdır. Bu nedenle tek başına çalışamaz. C++ kütüphanesindeki api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosya olmadığında bu hatayı alacaksınız.



Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll Hatası Çözümünde Dikkat Edilmesi Gerekenler



Bu hatanın çözümünden önce bilgisayarınızdaki önemli dosyaları yedeklemeniz önerilir. Sorunu çözmek için indirme yapmanız gerekli olabilir. Bunun içinde bilgisayarınızın 32 bit mi 64 mi olduğunu öğrenin. DLL dosyası yüklerken adımları özenli bir şekilde takip etmelisiniz.



Api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll Hatası Çözümleri



- Bilgisayarınıza kötü amaçlı virüsler bulaştığı için bu hatayı alıyor olabilirsiniz. İlk çözüm yolu mutlaka bilgisayarınız için genel bir virüs taraması yapmak olacaktır.



- Bu hatayı alma nedenlerinizden biri Windows’un yaptığı güncellemeyi bilgisayarınızın almamış olması olabilir. Çünkü Windows sistemi için gerekli olan dosyalar sürekli olarak güncellenir. Bilgisayarınızda güncelleme yaparak ta bu soruna çözüm bulabilirsiniz.



- Bu iki çözüm işe yaramamış ise api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll dosyası bilgisayarınızda eksiktir. Bu nedenle sisteminizin 32 ve 64 bit oluşuna göre doğru dll dosyasını indirerek bu hatanın çözüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.