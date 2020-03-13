BİST95.3721,85EURO6-1,09USD6,26-0,83ALTIN318,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerApple Haberleri Apple Çin'de kapattığı 42 mağazayı tekrar açıyor!
    ABONE OL
    13.03.2020 - 11:33 |

    Apple Çin'de kapattığı 42 mağazayı tekrar açıyor!

    Apple, Corona virüs nedeniyle Çin'de kapattığı 42 mağazayı tekrardan açma kararı aldı.

    Apple Çin'de kapattığı 42 mağazayı tekrar açıyor!

    AppleÇin'de kendi markası ile faaliyet gösteren 42 mağazasının tamamını yeniden açma kararı aldı.

    Apple, corona virüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını bir aydan uzun süre önce kapatmıştı.

    Mağazaların kapalı olmasının da etkisi ile Apple, Şubat ayında Çin'den yarım milyondan daha az iPhone sattı.

    Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci ölüm anbean kaydedildi! Flaş gelişme...

    Feci ölüm anbean kaydedildi! Flaş gelişme...

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Çalışanlar için corona virüs rehberi! Reddetme hakkı...

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Milli Eğitim Bakanı tatil ve uzaktan eğitimi anlattı

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Siz uyurken telefonunuz arkanızdan neler yapıyor neler!

    Sıradaki Haber