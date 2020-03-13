Apple Çin'de kapattığı 42 mağazayı tekrar açıyor!

Apple, Çin'de kendi markası ile faaliyet gösteren 42 mağazasının tamamını yeniden açma kararı aldı.

Apple, corona virüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını bir aydan uzun süre önce kapatmıştı.

Mağazaların kapalı olmasının da etkisi ile Apple, Şubat ayında Çin'den yarım milyondan daha az iPhone sattı.