Apple Corona virüs nedeniyle ürün satışlarına sınırlama getirdi!

2019'un son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, tüm dünyaya yayıldı. Bunun etkisiyle pek çok iş yeri, mağaza ve kafe kapatıldı. Çalışan insanlar evlerinden işlerini yapıyor ve öğrenciler için de eğitime ara verildi. Tüm bu durum, Çin'de bulunan fabrikaları da etkiledi ve teknoloji devleri üretimde sıkıntı yaşamaya başladı.

Üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Apple, satışlarda önlem alma kararına gitti. Artık istediğimiz kadar Apple ürünü alamıyoruz. Yeni iPad Pro'yu ve Mac'i tanıtan Apple, neredeyse tüm ürünlerini aynı anda aynı kişiye maksimum iki adet satma kararı aldı.

Aynı anda iki iPhone 11 ve iki iPhone 11 Pro modeli satın alabiliyor. Bu durum, iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone XR , iPhone 11 , iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max’e de uygulanıyor. Apple’ın bugün sevkiyatlarına başladığı yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro (2020) modelleri için de aynı sınırlandırmalar mevcut.