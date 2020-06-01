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    01.06.2020 - 10:58 |

    Apple MacBook Pro'ların RAM yükseltme ücretini artırdı!

    Bir çok farklı teknolojiye ev sahipliği yapan Apple, 13 inçlik MacBook Pro sahiplerini üzecek bir hamle yaptı. Yeni karara göre 8 GB RAM'den 16 GB RAM'e yükseltme bedeli iki katı fiyatına çıktı.

    Apple MacBook Pro'ların RAM yükseltme ücretini artırdı!

    Teknoloji devi Apple, 13 inçlik giriş seviyesi MacBook Pro sahiplerini üzecek bir karar aldı. Yeni karara göre RAM yükseltme bedeli tam iki katına çıktı. Yani artık 8 GB RAM'den 16 GB RAM'e yükseltmek isteyen kişiler 100 dolar yerine 200 dolar ödemek zorunda.

    Dünya genelinde uygulanacak olan yeni fiyat politikasıyla birlikte RAM artırma işleminin ücreti, ABD'de 100 dolardan 200 dolara, Birleşik Krallık'ta 100 sterlinden 200 sterline ve Almanya'da ise 125 Euro'dan 250 Euroya yükseldi.

    MacBoob Pro RAM yükseltme işlemi ne kadar?

    Apple'ın aldığı yeni kararla birlikte, RAM artırma işleminin Türkiye'deki ücreti de iki katına yükseldi. Bundan böyle MacBook Pro kullanıcıları, 800 lira olan işlem ücreti için 1600 lira ödemek zorunda kalacak. Şu ana kadar Apple'ın neden böyle bir zam yaptığı bilinmiyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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