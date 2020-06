Apple WatchOS 7'yi tanıttı! İşte yeni gelen özellikler...

Apple bugün dünyanın en gelişmiş akıllı saatine gelişmiş özelleştirme araçlarının yanı sıra yeni ve güçlü sağlık ve fitness özellikleri ekleyen watchOS 7’nin ön tanıtımını yaptı. Paylaşılabilen ve keşfedilebilen saat kadranı konfigürasyonlarıyla kişiselleştirme yeni bir seviyeye taşınırken uyku izleme, otomatik el yıkama algılama, dansın da içinde bulunduğu ek antrenman türleri ve yeni bir işitme sağlığı özelliği gibi yenilikler kullanıcıların genel sağlık durumunu daha iyi yansıtmaya olanak veriyor. Ve tüm bu özellikler kullanıcı gizliliğine önem verilerek tasarlanıyor. Bileğinizdeki Harita uygulaması şimdi bisiklet için de yol tarifi sunuyor ve Siri’ye diller arası çeviri özelliği ekleniyor.

“Apple Watch’un müşterilerimiz üzerinde yarattığı olumlu etki bize enerji veriyor ve onlara sağlık, sıhhat ve zindeliklerini destekleyen anlamlı yeni araçlar sunmaktan heyecan duyuyoruz,” diyen Apple’ın Operasyon Direktörü Jeff Williams sözlerini şöyle sürdürdü: “watchOS 7 sunduğu uyku izleme, otomatik el yıkama algılama gibi özellikler, yeni antrenman türleri ve saat kadranlarını keşfetmenin ve kullanmanın yepyeni bir yoluyla kullanıcılarımızın sağlıklı, aktif ve bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor.”

Kadranlar ve Paylaşma

Kadranlar, Apple Watch deneyiminin merkezinde yer alıyor ve kullanıcıların önemli bilgileri bir bakışta görebilmesini ve Apple Watch’larını kişiselleştirebilmelerini sağlıyor. watchOS 7, yeni ebeveynden sörf meraklısına, tenisçiden fotoğrafçıya kadar herkesin kadranı kendi etkinliklerine veya yaşam tarzına uyacak şekilde yapılandırmasını sağlayan benzersiz kombinasyonları keşfetmenin ve paylaşmanın yeni yollarını sunuyor. Komplikasyonlar da dahil olmak üzere sonsuz biçimlerde özelleştirilebilen ve kişiselleştirilebilen kadranlar, Mesajlar veya Mail üzerinden paylaşılabiliyor, App Store üzerinden ve hatta web sitelerinde ve sosyal medya kanallarında sunulan bağlantılardan keşfedilebiliyor.

watchOS 7 daha fazla kişiselleştirme ve favori uygulamalara daha fazla erişim için kadranlar konusunda güncellemeler sunuyor. Muhteşem ayrıntılara sahip ve son derece hassas Chronograph Pro, sabit bir mesafenin kat edilme süresine göre hızı hesaplamaya yarayan bir takometre içeriyor. Fotoğraflar kadranı renk filtreleri sunuyor ve kalın X-Large kadrana şimdi zengin bir komplikasyon eklenebiliyor.

Geliştiriciler artık tek kadranda uygulama başına birden fazla komplikasyon sunabiliyor. Örneğin Glow Baby uygulaması yeni ebeveynlerin biberonla besleme, emzirme, süt sağma istatistiklerini ve uyku sürelerini takip etmelerine yardımcı olan birden fazla komplikasyonu gösterebiliyor. Dawn Patrol ise sörfçülere favori sörf konumlarındaki gelgit, rüzgar hızı ve su sıcaklığı bilgilerini gösterebiliyor.

Uyku



Apple Watch, watchOS 7 ile kullanıcıların istedikleri kadar uyuyabilmelerine, zamanında yatmalarına ve uyku hedeflerine ulaşmak için bir uyku öncesi rutini oluşturmalarına yardımcı olan değerli araçlarla uykuya bütünsel bir açıdan yaklaşan uyku takibi özelliklerine sahip. Apple Watch, ivmeölçer aracılığıyla uyku sırasındaki solunuma işaret eden mikro hareketleri algılayarak kullanıcının ne zaman uykuda olduğunu ve her gece ne kadar uyuduğunu akıllı bir şekilde kaydediyor. Kullanıcı, sabah olduğunda gece nasıl uyuduğunun uyku ve uyanıklık dönemlerini de içeren bir görselleştirmesini görebiliyor. Ayrıca haftalık uyku trendlerini gösteren bir grafik de sunuluyor.

Amerikan Academy of Sleep Medicine’a göre, bir uyku öncesi rutini uygulamak, vücudun uykuya hazırlanmasına yardımcı oluyor. Wind Down, bunu desteklemek için Apple Watch ve iPhone kullanıcılarının kendi uyku öncesi rutinlerini oluşturmalarına olanak veriyor. Bu rutine Ev uygulamasında özel bir ortam oluşturmak, rahatlatıcı sesler dinlemek ve favori meditasyon uygulamasını kullanmak gibi adımlar dahil edilebiliyor. Apple Watch, Uyku Modu’nda Rahatsız Etme özelliğini etkinleştiriyor ve gece boyunca ekran parlaklığını otomatik olarak azaltıyor.

Apple Watch, sessiz bir dokunsal alarm veya küçük seslerle kullanıcıların uyanmasına yardımcı oluyor ve uyanma ekranında pil seviyesi gösteriliyor. Kişisel şarj etme davranışlarına bağlı olarak, uyku saatinden bir saat önce pil seviyesi çok düşükse Apple Watch kullanıcılara uyumadan önce aygıtlarını şarj etmelerini hatırlatıyor. Uyku verileri aygıt üzerinde veya iCloud eşzamanlama ile iCloud’da şifreleniyor ve veriler her zaman kullanıcının kontrolü altında kalıyor.

Otomatik El Yıkama Algılama

Ellerin en az 20 saniye boyunca iyice yıkanması hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olabiliyor. Apple Watch, giyilebilir aygıtlarda türünün ilk örneği bir inovasyon olarak hareket sensörleri, mikrofon ve aygıt üzerindeki yapay öğrenme teknolojilerinden yararlanarak el yıkama hareketleri ve seslerini otomatik olarak algılıyor. Bunun üzerine 20 saniyelik bir sayaç başlatıyor ve kullanıcı elini yıkamayı erken bırakırsa yıkamaya devam etmesi öneriliyor. Apple Watch ayrıca kullanıcıya eve döndüğünde ellerini yıkamasını hatırlatıyor.

iPhone’daki Sağlık uygulaması, el yıkamanın önemi ve genel sağlık durumuyla bağlantısına ilişkin bilgilerin yanı sıra kullanıcının el yıkama sıklığını ve süresini de gösterecek. El yıkamayı algılamak için kullanılan sesler Sağlık uygulaması veya Apple Watch tarafından otomatik olarak kaydedilmiyor ve saklanmıyor.

Antrenman Türleri ve Fitness Uygulaması

Antrenman uygulaması Apple Watch’taki en popüler uygulamalardan biri ve watchOS 7 ile birlikte bu uygulamaya güçlü kalp atış hızı ve özel olarak geliştirilmiş hareket algoritmalarıyla desteklenen dört heyecan verici yeni egzersiz türü ekleniyor. Core Training, Dans, Functional Strength Training ve Soğuma.

Apple Watch, Dans için harcanan kalorileri doğru bir şekilde yakalamak için gelişmiş sensör füzyonu kullanarak kalp atış hızı sensöründen gelen verilerle ivmeölçer ve jiroskoptan gelen verileri bir araya getiriyor. İvmeölçer ve jiroskop girdileri, dansa özel farklı vücut-kol hareketlerini ölçmenin benzersiz güçlüklerini aşmaya yardımcı oluyor. Bu antrenman türü, egzersiz olarak dört popüler dans türüyle incelendi ve test edildi: Bollywood, kardiyo dansı, hip-hop ve Latin dansı.

iPhone’da yeniden tasarlanan ve şimdi Fitness adını alan Aktivite uygulaması; Aktivite, Antrenmanlar, Ödüller ve Aktivite Trendleri’ni bir sekmede, Aktivite Paylaşımı ve Aktivite Yarışmaları’nı başka bir sekmede olmak üzere birçok veriyi gelişmiş bir görünümle sunuyor.

İşitme

İlk kez watchOS 6 ile birlikte sunulan ve ortamdaki ses seviyesini ve sese maruz kalma süresini ölçen Noise uygulaması, watchOS 7 ile birlikte işitme sağlığını daha fazla desteklemek için kulaklık ses bildirimleri de sunmaya başlıyor. Müşteriler şimdi iPhone, iPod touch veya Apple Watch’ları üzerinden kulaklıkla dinledikleri şeylerin ses seviyesini görebilecek ve bu ses seviyeleri uzun vadede işitme duyusunu etkileyebilecek yüksekliğe ulaştığında bildirim alacaklar.

Kulaklıkla toplam dinleme, haftalık güvenli dinleme süresinin yüzde 100’üne ulaştığında, Apple Watch kullanıcıya bildirimde bulunuyor. Bu süre, Dünya Sağlık Örgütü’nün kişinin işitme yeteneğini etkilemeden haftada yaklaşık 40 saat boyunca 80 desibel sese maruz kalabileceği tavsiyesine dayanıyor. Müşteriler ayrıca her hafta için yüksek desibel seviyelerine ne kadar süre boyunca maruz kaldıklarını da iPhone’larındaki Sağlık uygulamasından görebiliyor ve kulaklık sesi için maksimum seviyeyi kontrol edebiliyorlar. Kulaklık ses bildirimleri özelliği için Sağlık uygulaması veya Apple Watch tarafından herhangi bir ses kaydı yapılmıyor.

Diğer watchOS 7 Güncellemeleri

Bisiklet için yol tarifleri şimdi doğrudan bileğinizde sunuluyor ve bu da bisikletle bir yere giderken daha da fazla kullanım kolaylığı sağlıyor. Yol tarifleri büyük ve kolay okunabilir şekilde bileğinizde beliriyor ve zaman kazanmak için inip bisikletinizle yürümeniz veya merdiven çıkmanız gerektiğinde Harita size bildirimde bulunuyor. Kullanıcı dik yokuşlar içermeyen, varış noktasına en hızlı ulaştıran veya en dolambaçsız yoldan götüren rotayı seçebiliyor.

Müşteriler şimdi birçok dilde bileklerinden çeviri almak için Siri’yi kullanabiliyor. Mesajlar ve diğer içerikler dikte edilirken daha fazla hız ve güvenilirlik sağlamak için dikteler Neural Engine’in gücü ile aygıt üzerinde işleniyor ve Apple Watch şimdi Siri ile Mesajları Seslendir özelliğini de destekliyor. Kestirmeler uygulaması şimdi bir komplikasyon olarak Apple Watch’ta da sunuluyor.

Geliştiriciler SwiftUI ile grafik komplikasyonlar oluşturabiliyor ve Xcode Previews gibi yeni geliştirici araçları işlerini daha da kolaylaştırıyor.

Özgün özellikler için yeni komplikasyonlar: Kamera Kumandası, Uyku ve Kestirmeler.

Sağlık uygulamasındaki yeni Mobility Metrics (Hareket Metrikleri) şunları içeriyor: düşük aralıklı kardiyo fitness, yürüme hızı, merdiven inme hızı, merdiven çıkma hızı, altı dakikalık yürüme mesafesi, çift destek süresi, adım uzunluğu ve asimetri. Bu metrikler klinik topluluğu için yaşlanmakta olan hastaların ne derecede güvenli ve kolay bir şekilde hareket edebildiğinin izlenmesi açısından önem taşıyor. Tipik olarak yalnızca laboratuvar ortamında ölçülen bu metrikler Apple Watch ve iPhone ile benzersiz bir şekilde ölçülebiliyor ve kas-iskelet sistemi sağlığı şirketi olan Zimmer Biomet gibi geliştiriciler tarafından hasta bakımında ve mymobility gibi yönetim araçlarında kullanılabiliyor.

Gizlilik Apple’ın temel değerlerinden biri ve konu sağlık verileri olduğunda gizlilik özel bir önem taşıyor. Bu nedenle tüm sağlık özellikleri gizlilik temel alınarak tasarlanıyor. Sağlık verileri aygıt üzerinde veya iCloud eşzamanlama ile iCloud’da şifreleniyor ve veriler her zaman kullanıcının kontrolü altında kalıyor.



watchOS 7’nin geliştirici önizlemesi bugünden itibaren developer.apple.com adresinde Apple Developer Program üyelerinin kullanımına sunulacak. İlk kez, gelecek ay beta.apple.com adresinde watchOS kullanıcıları için genele açık bir beta sürümü sunulacak. watchOS 7, iOS 14 veya daha yeni sürümü yüklü iPhone 6s veya daha yeni bir iPhone modeliyle eşleştirilmiş Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 veya Apple Watch Series 5 için ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak bu sonbaharda sunulacak. Bazı özellikler her bölgede, her dilde veya her aygıtta kullanılamayabilir.