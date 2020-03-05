Apple yedek parçaları Koronavirüs sebebiyle sıkıntıda!

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple, Koronavirüs nedeniyle parça imalatında sıkıntı yaşayabilir. Donanımsal problemlerde, cihaz değişimi gerçekleştiren Apple, üretimde yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle zor durumda kalabilir.

Bloomberg tarafından açıklanan raporlara göre; Apple çalışanlarını Koronavirüs sebebiyle iPhone yedek parçalarında eksiklik yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulunmaya başladı.

Raporda, bazı Apple mağazalarında cihazların onarımı için gerekli olan parçaların eksik olduğu belirtildi. Cihazların onarımının yanı sıra yenisiyle değiştirilmesi gereken iPhone'lar üzerinde de dört hafta içinde markanın, sıkıntı yaşayabileceği ifade edildi. Bu kısıtlamanın nedeni ise kullanıcılara verilecek yeni telefonların temin edilememesi.