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    HaberlerApple Haberleri Corona virüsü, iPhone üretimlerini durduruyor mu?
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    04.03.2020 - 16:14 |

    Corona virüsü, iPhone üretimlerini durduruyor mu?

    Apple’ın hem üretim hem de yedek parça temini konusunda en büyük iş ortaklarından olan Foxconn, Corona virüs sebebiyle üretim sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşıyordu merak edilen sorulardan biri ise; Apple iPhone üretimlerini durduruyor mu? İşte iPhone virüs sebebiyle üretimler aksayacak mı tüm detaylar...

    Corona virüsü, iPhone üretimlerini durduruyor mu?

    Apple’ın iPhone üretimi ve yedek konusunda en önemli iş ortaklarından birisi olan Foxconn Corona virüs nedeniyle üretimde zorluklarla karşılaşıyordu.

    Çin tarafından yapılan kısıtlama, zorunlu tatillerin virüs sebebi ile uzatılması ve elektronik ürünler üreten birçok firmanın Çin’de bulunması sebebiyle elektronik sektörü sekteye uğruyor bu yüzden de Şirketler birden fazla tedarikçi ile anlaşma sağlayarak üretimleri aksatmadan devam ettirmeye çalışıyordu.

    Çin merkezli şirket iPhone üretimi ile ilgili bir sorun yaşamamak için mevsimlik işçilerin bir kısmını Mart ayının sonuna kadar tekrardan işe aldı. Aldığı bu kadar ile Foxconn’un üretim kısmında 1 ay daha sorunsuz üretim yapabileceği söyleniyor.

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