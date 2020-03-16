iOS 13.4'ün yayınlanacağı tarih sızdırıldı!

Uzun zamandır, yeni beta güncellemeleri alan iOS 13.4 sürümünün çıkış tarihi sızdırıldı. Ortaya çıkanlara göre iOS 13.4 güncellemesi 17 Mart Salı günü yayınlanacak. AliPay reklam materyallerinde, Apple ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı ve bunlar da iOS 13.4'ün ne zaman yayınlanacağını ortaya çıkardı.

Güncellemenin 17 Mart Salı günü ABD'de yayınlanması bekleniyor. Ortaya çıkan görselde 18 Mart yazmasının nedeni, aradaki saat farkı. Yeni iOS sürümünün yanı sıra; iPadOS 13.4, watchOS 6.2, tvOS 13.4 ve macOS 10.15.4‘de yayınlanacak.