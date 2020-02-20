iPhone SE 2'nin görüntüsü ortaya çıktı

Apple tarafından uygun fiyatlı ve yüksek işlem performansına sahip olan iPhone SE modelinin piyasaya sürülmesinden bu yana uzun bir zaman geçti. Tasarımsal anlamda ve teknik kapasitesi nedeniyle en beğenilen iPhone'lar arasında yerini alan akıllı telefon modelinin yenilenmiş şekilde piyasaya sunulmasını bekleyen pek çok kullanıcı bulunuyor.

iPhone SE 2 hakkında her geçen gün yeni dedikoduların ortaya çıkmasını bir kenara bırakırsak şimdi de beklenen telefonun kanlı canlı görüntüsü ortaya çıktı. iPhone 8 ile benzer bir tasarıma sahip olması beklenen iPhone SE 2'nin 4.7 inçlik bir ekranı bulunuyor. Fiziksel Home butonun ve TouchID'nin de aynı şekilde korunduğunu söylemek mümkün. Beklendiği üzere telefonun arka yüzünde tek kamera bulunuyor.