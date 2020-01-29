ATM’de işlem yaparken bunlara dikkat edin!

Erdal Kaplanseren

erdal@layka.com.tr

Twitter: @Kaplanseren

Veri güvenliği endişesi, ATM’ler için de söz konusu oluyor. Önlem almak için birkaç basit noktaya dikkat etmek gerekiyor.

Yardım için gelenlere güvenmeyin

Dolandırıcılar röntgen filmini iki katladıktan sonra ATM cihazına yerleştirip avını bekliyor. Kartıyla banka işlemi yapmak için ATM’yi kullanmak isteyen vatandaş, işlem yapamıyor. Bu durumda dolandırıcılar yardım bahanesiyle devreye girerek yardım bahanesiyle kart şifresini öğreniyorlar. Kart sahibinin olay yerinden ayrılmasının ardından sıkışan kartı cımbız ile alıp başka bir ATM’den para çekiyorlar.

Para alamadığınız halde fiş alıyorsanız dikkat!

Dolandırıcıların metal aparatlarla ATM’lerin para verme haznelerini kapatmasıyla parayı almak mümkün olmuyor. Bu durumda fiş geldiği halde parasını alamayan mağdur, ATM’den ayrıldıktan sonra dolandırıcılar ATM’ye geri gelerek düzeneği çıkartıp sıkışan paraları alıyor.

Telefonda şifrenizi paylaşmayın

ATM’ye kurulan düzenek, kullanıcıların işlem yapamamasına neden oluyor. Vatandaşın yanına gelen dolandırıcılar da bankayı aradıklarını söyleyerek telefonu mağdura veriyorlar. Telefondaki kişi kart şifresini ve kimlik bilgisini öğrendikten sonra dolandırıcılar mağdurun uzaklaşmasının ardından dolandırıcılar düzenekten kartı alarak kart sahibinin hesabından para çekiyorlar.

Tuzaklara dikkat

Dolandırıcılar, avına düşürdükleri vatandaşın işlem yapmasına engel olarak şifresini öğrenmek ve para çekebilmek için ATM cihazlarına 'papağan' diye adlandırılan kart kopyalama cihazları yerleştiriyor. Tek yöntem papağan tuzağı da değil. İp kullanarak yapılan düzenek nedeniyle kartından para çekmek isteyen vatandaş “kartınızın manyetik alanı okunamıyor” uyarısıyla karşılaşıyor. İp ile kart girişini engelleyen dolandırıcılar şifresi girilmiş karttan para çekiyorlar. Bu yöntemlerin yanı sıra ATM ekranının hemen altında gizli kamera ve SD kart bulunan bir parça olabiliyor. Kaydedilen veriler hafıza kartına depolanıyor. Kart yerleştirilen bölüme de gerçeğinden ayırmanın güç olduğu bir düzenek yerleştirilebiliyor. Bu düzenek de kart bilgilerinin kaydolmasını sağlayan bir sistem bulunuyor. Kart takılan bölümü salladığınızda düzenek yerinden oynuyorsa sahte olduğunu anlayabilirsiniz.