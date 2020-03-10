Blockchain teknolojinin bankacılık sektöründeki kullanım alanları

ERDAL KAPLANSEREN Twitter: @KAPLANSEREN

Blockchain teknolojisi birçok farklı sektörün açığını kapatabiliyor. Finans sektöründe çıkış yapmasıyla bir finans sektörü elamanı olarak algılanan blockchain teknolojisinin birçok sektörde rahatlıkla kullanılma ve köklü değişimler yaratabilme imkanı bulunuyor. Bununla birlikte en büyük potansiyeli finans sektöründe oluyor.

Dijital Kimlikler

Blockchain tabanlı dijital kimlikler sayesinde, kimlik doğrulaması hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor ve hem zaman kaybı önleniyor, hem de finans kurumlarının dolandırıcılara karşı aldığı önlemler artmış oluyor. Blockchain tabanlı dijital kimlikler gelecekte büyük rol oynayacak. Öyle ki Blockchain ve e-imzayı bir arada kullanarak dijital dünyada birey ve kurumlar arasında yasal bir bağ kurabilecek bir sistem olan Plum. Türkiye’nin yanı sıra tüm Avrupa’da da kişilerin kimliklerini dijital ortamda ispat etmelerini sağlayacak.

Sınır ötesi transferler

Finans dünyası teknoloji olarak birçok sektörün önünde gidiyor olsa da uluslararası para transferinin çok maliyetli olması ve sürecin yavaş ilerlemesi sorunu çözülemiyor. Finans sektörünün öncelikli çözümleri arasında blockchain teknolojisi sayesinde, sınır ötesi işletmelerde maliyeti düşürmek bulunuyor.

Kredi raporlama

Kredi puanı hesaplaması, verilerin daha özenli olmasını ve büyük bilgi havuzundan gelmesini gerektiriyor. Bu kritik verilerin de kullanımında blockchain teknolojisinin kullanılması hedefleniyor.

Operasyonel faaliyetler

Blockchain teknolojisinin değişmez yapısı kayıt tutma sistemi ve akıllı sözleşmelerde kullanılmasını sağlıyor. Blockchain teknolojisi, finans sektörünün verimliliğini artıracak avantajlara sahip.