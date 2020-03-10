BİST103.5240EURO6,97-0,80USD6,14-0,10ALTIN327,08-1,43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Blockchain teknolojinin bankacılık sektöründeki kullanım alanları
    ABONE OL
    10.03.2020 - 08:46 |

    Blockchain teknolojinin bankacılık sektöründeki kullanım alanları

    Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM’nin araştırmaları, bankaların yüzde 91’inin blockchain teknolojisine yatırım yaptığını gösteriyor. Bankacılık başta olmak üzere, finans dünyası büyük değişimlere sahne olacak.

    Blockchain teknolojinin bankacılık sektöründeki kullanım alanları

    ERDAL KAPLANSEREN Twitter: @KAPLANSEREN

    Blockchain teknolojisi birçok farklı sektörün açığını kapatabiliyor. Finans sektöründe çıkış yapmasıyla bir finans sektörü elamanı olarak algılanan blockchain teknolojisinin birçok sektörde rahatlıkla kullanılma ve köklü değişimler yaratabilme imkanı bulunuyor. Bununla birlikte en büyük potansiyeli finans sektöründe oluyor.

    Dijital Kimlikler

    Blockchain tabanlı dijital kimlikler sayesinde, kimlik doğrulaması hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor ve hem zaman kaybı önleniyor, hem de finans kurumlarının dolandırıcılara karşı aldığı önlemler artmış oluyor. Blockchain tabanlı dijital kimlikler gelecekte büyük rol oynayacak. Öyle ki Blockchain ve e-imzayı bir arada kullanarak dijital dünyada birey ve kurumlar arasında yasal bir bağ kurabilecek bir sistem olan Plum. Türkiye’nin yanı sıra tüm Avrupa’da da kişilerin kimliklerini dijital ortamda ispat etmelerini sağlayacak.

    Sınır ötesi transferler

    Finans dünyası teknoloji olarak birçok sektörün önünde gidiyor olsa da uluslararası para transferinin çok maliyetli olması ve sürecin yavaş ilerlemesi sorunu çözülemiyor. Finans sektörünün öncelikli çözümleri arasında blockchain teknolojisi sayesinde, sınır ötesi işletmelerde maliyeti düşürmek bulunuyor.

    Kredi raporlama

    Kredi puanı hesaplaması, verilerin daha özenli olmasını ve büyük bilgi havuzundan gelmesini gerektiriyor. Bu kritik verilerin de kullanımında blockchain teknolojisinin kullanılması hedefleniyor.

    Operasyonel faaliyetler

    Blockchain teknolojisinin değişmez yapısı kayıt tutma sistemi ve akıllı sözleşmelerde kullanılmasını sağlıyor. Blockchain teknolojisi, finans sektörünün verimliliğini artıracak avantajlara sahip.

     

    Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    9 Mart 2020 On Numara canlı çekilişi sonuçları belli oldu! - On Numara çekiliş sonucu hızlı sorgulama sayfası

    9 Mart 2020 On Numara canlı çekilişi sonuçları belli oldu! - On Numara çekiliş sonucu hızlı sorgulama sayfası

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    Sıradaki Haber