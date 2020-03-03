Bu 5 teknoloji ile evinizi daha “akıllı” hale getirebilirsiniz

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Ev otomasyonundaki yenilikler, evinizi her yerden izleme, kontrol etme ve güvenlik altına alma gücü sunuyor ve evinizi daha da konforlu hale getirmenizi sağlıyor. Akıllı ev için ilk ihtiyacınız DSL ya da fiber sağlıklı bir internet bağlantısı. Çeşitli sensörler, gece görüş destekli kameralar, akıllı kilit sistemleri/parmak izli kilit sistemleri (biyometrik); akıllı prizler ile evinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Konfor için de istek ve gereksinimlerinize göre evinizi akıllı hale getirebilirsiniz.

Kablosuz kontrol

Evinizdeki tüm cihazları uzaktan kontrol edebilirsiniz. Konforu bir üst seviyeye taşımak için yalnızca temassız kontrol değil kablosuz kontrol de sağlayabilirsiniz. Kablosuz güç kontrol sistemleri sayesinde evinizdeki tüm sistemleri istediğiniz yerden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Bu sayede stres seviyenizi düşürebilirsiniz.

İç mekanlara uygun sistem

İşlevsellik kadar estetik de önemli. Evinizin görünümünü bozma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan ev otomasyon teknolojisinin sunacağı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Akıllı evlere yönelik sunulan araçlar, evinizin görünüm olarak da akıllı olmasını sağlıyor.

Otomatik kapı kilitleri

Otomatik kapı kilitleri teknolojisi, kilitleme ve kilit açma davranışlarını algılayarak kilidi açmak için kapınızı otomatize edebiliyor. Ev otomasyonu teknolojisinde öne çıkan bu güvenlik sistemi sayesinde özellikle eliniz kolunuz dolu evinize geldiğiniz alışveriş günlerinizde zaman tasarrufu kazanabilirsiniz.

Kontrollü termostatlar

Programlanabilir termostat, ‘bölge bazlı termostatlar’ gibi teknolojiler hareket sensörleri kullanıyor. Bu sayede belirli bir odanın sıcaklığını her zaman kontrol etmek mümkün oluyor. Çocuklu ya da bakım gerektiren hasta bulunan evlerde akıllı telefonunuzla veya tabletinizle sıcaklığı açabilmeniz veya klimayı istediğiniz yerden çalıştırabilmeniz harika avantajlar sağlayacaktır.

Üstün güvenlik sistemleri

Ev güvenlik sistemlerinde bulunan alarmlar sayesinde evden uzakta olduğunuzda zamanlarda da bir dokunuşla evdeki faaliyetleri izleyebilirsiniz. Üstün güvenlik sistemleri sayesinde çocuklarınızın her hareketini takip ederek güvende olduklarından emin olabilirsiniz.