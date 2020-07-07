Bulutistan ve Nutanix’in yenilikçi bulut platformu ile artık “Her Yer Sizin Ofisiniz”

Yüksek performanslı ve regülasyonlara uyumlu katma değerli bulut hizmetleri sunan Bulutistan, işletmelere dijital yolculuklarını başarıyla tamamlayabilmeleri için Nutanix ile desteklenen güçlü altyapısıyla rehberlik ediyor. Türkiye’nin son 4 yılda en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olan Bulutistan, son dört yıllık net satış gelirini yüzde 10 bine yaklaşan bir oranda artırarak Türkiye’nin en başarılı yeni nesil şirketleri arasına girmeyi başardı. Müşterilerine yenilikçi bulut bilişim hizmetleri ile rekabet gücü kazandırmayı amaçlayan Bulutistan, “kullandığın kadar öde” hizmet modeliyle şirketlerin dijital yolculuklarında hem ekonomik fayda elde etmelerini hem de geleceğin teknolojilerini şimdiden kullanabilmelerine olanak tanıyor.

Şimdiye kadar birçok işletmenin kullanmadığı kullanıcı lisansları, yazılımlar ve donanımlar için boş yere ödeme yaptığını belirten Bulutistan Kurucusu Begim Başlıgil, “Bulut çözümleri işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında birçok avantaj elde etmelerini sağlıyor. Dijital dönüşüm yolculuklarında bulut teknolojilerini tercih eden işletmeler hem ilk yatırım maliyetlerinden kurtuluyor hem de büyüme hızlarıyla orantılı olarak altyapılarını kolayca ölçekleyebiliyorlar. Tüm bunları kullandığın kadar öde rahatlığıyla yapabiliyorlar. Ayrıca COVID-19 nedeniyle içinde bulunduğumuz ortamda şirketlerin işlerini kesintisiz ve verimli bir şekilde devam ettirebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle birçok işletmenin evden çalışmaya döndüğü bu dönemde büyük faydalar sağlıyor” dedi.

Dijital dönüşümün merkezinde bulut var

Dijital dönüşüm denildiğinde sağladığı avantajlar nedeniyle akla ilk olarak bulut geliyor. Küçükten büyüğe tüm işletmeler özel, genel ya da hibrit bulut çözümleriyle ilerlemeyi tercih ediyor. Dijital dönüşümün merkezinde artık bulut teknolojilerinin olduğunu belirten Bulutistan Kurucusu Begim Başlıgil, “Bulut çözümlerimiz müşterilerimizin daha az kaynakla daha fazla iş yapmalarına, bakım konusunda zamandan ve paradan tasarruf etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda kesintisiz ve her zaman ulaşılabilir hizmetler aracılığıyla müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmalarını sağlıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hibrit BT ve yönetilen hizmetlerin tek elden alınması. Böylece şirketler hizmetleri çok daha verimli bir şekilde kullanabiliyor ve karşılaştıkları sorunları tek noktadan hızla çözebiliyorlar” dedi.

Yeni masaüstü sanallaştırma çözümü uzaktan çalışmayı kolaylaştırıyor

Geçtiğimiz aylarda Nutanix ile işbirliğine giden ve Nutanix ürünleriyle altyapısını güçlendiren Bulutistan, müşterilerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Bulutistan, özellikle COVID-19’dan sonra daha da önem kazanan uzaktan çalışma konusunda yeni masaüstü sanallaştırma (VDI) çözümüyle şirketlere büyük avantajlar sunuyor. Yeni çözüm, sadece birkaç saat içinde herhangi bir cihaz üzerinden istenilen yerden çalışılabilmesini sağlıyor. Daha önceden haftalar denebilecek kadar uzun süren masaüstü kurulum ve yapılandırmaları yeni çözüm sayesinde saatler içerisinde tamamlanabiliyor. Çalışanlar, kurumsal uygulamalara güvenli ve kesintisiz bir şekilde bağlanabiliyor ve herhangi bir performans sorunu yaşamadan en verimli şekilde kullanabiliyorlar.

Bulutistan’ın müşteri memnuniyeti deneyimini büyük bir hızla geliştirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nutanix Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti: “Bulutistan’ın Nutanix ile birlikte sergilediği büyüme trendi, Nutanix’in Kurumsal Hibrid Bulut Platformu olarak müşterilerine kattığı değerin en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Nutanix olarak Bulutistan’ın başarısında rolümüz olduğunu ve şirketin gelişimine katkı sunabildiğimizi bilmek mutluluk verici.”

Equinix ile hibrit bulut projeleri artık çok daha avantajlı

Bulutistan, Equinix ’in 5 kıtada 22 ülkede 200’ün üzerinde veri merkezinin bulunduğu küresel bir platforma dahil oldu. Dünya genelinde yüzde 50’nin üzerinde bulut sağlayıcının hizmet aldığı bu platform ile hibrit bulut projeleri çok daha avantajlı bir şekilde sunulabilecek. Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve IBM Softlayer gibi yüzlerce bulut servis sağlayıcısına doğrudan bağlanılabilmesi, hizmetlerin çok daha hızlı ve yüksek performansla sunulmasını sağlıyor.