Corona virüs nedeniyle Spor müsabakaları dijitale taşınır mı? E-Spor yükselişe geçer mi?

Batuhan Dönertaş / Özel

Tüm dünyanın konuştuğu ve artık duymaktan sıkıldığımız Corona virüs haberleri, gün geçtikçe artıyor. Dünya geneline baktığımız zaman Hindistan'da alınan sokağa çıkma yasağı, Türkiye'de alınan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması, neredeyse tüm spor müsabakalarının ertelenmesi ve tüm fuarların ertelenmesi gibi olayları sıkça duymaya başladık. Peki, bunun sonu nereye dayanacak? Corona virüs çok kısa bir sürede dünyadaki olguların değişmesine neden olmaya başladı ve bu da tahminlerden çok daha hızlı bir şekilde tüm dünyayı dijitalleştirmeye başladı. Tüm insanlık, çok kısa bir süre içinde çok başka bir dünyada yaşamaya uyum sağladı. Hatta belki 1-2 ay önce bunları düşünseydik birbirimize; 'Bu kadar ütopik hayaller kurma!' şeklinde cevaplar verebilirdik.

Dünyanın geldiğini noktayı gözden geçirdiğimiz zaman bugün, lansmanları internet üzerinden canlı yayınlarla, spor müsabakalarını o sporun oyunlarıyla geçiştirmeye çalışıyoruz. Bu yazıyı; bugün denk geldiğim bir haber üzerine yazmak istedim. NASCAR yarışçıları video oyunları üzerinden yarışmaya başladı. Henüz büyük bir etkinlik düzenlenmedi bununla ilgili, fakat Twitch üzerinden 70.000 kişi bu yarışı izledi.

Günümüzde derbi maçlarında bile stadyumlarımız tam kapasiteyle dolmuyor. Daha çok TV üzerinden seyrediliyor. Bu nedenle de Avrupa'da ki gibi 100.000 kişi kapasiteli çok büyük stadyumlarımız yok. Aslına baktığımız zaman bu bizim spor görüşümüzle ya da Türkiye'de oynanan sporun kalitesi ve kulüplerin yönetim şekilleriyle de ilgili olabilir. O konulara girmek benim işim değil. Benim anlatmak istediğim şey, dijitalleşen dünyada Corona virüs nedeniyle gereğinden hızlı ve tahminlerimizin ötesinde dijitalleşme gösteriyor.

Sosyal medyada doğru düzgün paylaşım yapmayan kişiler, birbirlerine çeşitli şekillerde meydan okumaya başladı. Canı sıkılan kişiler Skype vb. uygulamalar üzerinden arkadaşlarıyla her akşam konferans görüşmeler yapmaya başladı. Teknoloji etkinlikleri dijital ortamlar üzerinden gerçekleşmeye başladı. Hatta bu dijitalleşme şu an o kadar hızlandı ki, yayın yapan siteler, video içerik gösteren sosyal medya platformları yoğunluktan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına görüntü kalitelerini düşürmeye başladı.

Sağlığımızı etkileyen Corona virüsü nedeniyle, dijital evrimleşmeye istemeden hızlı bir şekilde adım attık. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde, dijital dünya sayesinde ihtiyacımız olan her şeyi yapabildiğimizi fark ettik. Bu daha da fazla ilerlediği takdirde bambaşka bir dünya ile karşı karşıya kalacağımız kesin gibi duruyor. Normal şartlar altında arada sırada kullandığımız uygulamalar, bazen işimize yarayan şeyler şu an bir ihtiyaç haline geldi ve altından iyi bir şekilde kalkabildiğimizi gördük. Tüm dünya doğru ve hızlı bir şekilde Corona virüs sayesinde dijitalleşmeye adapte oldu.

Esas anlatmak istediğim konuya gelecek olursam; tüm spor müsabakaları ertelendi ve şu an rekabetçi spor bölümünde büyük bir boşluk var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Ya da bu durum gerçekten değerlendirilmeye açık mı? Ben her zaman hayalperest bir insan oldum. Bu nedenle bu sorunun cevabı, bana göre; evet. Gerekli düzenlemeler ve doğru sponsorlar(Sponsordan kastım, gidipte League of Legends takımının koluna beyaz eşya markası koymak değil) yardımı ile NASCAR yarışlarını E-Spor üzerinden takip edebiliriz. Buna uygun gerçekçi seviyede bir simülasyon yapılıp, aynı önemle reklamları yapılırsa neden olmasın. Ya da Fifa ve Pes üzerinden gerekli yatırımlarla gerçek futbolcuların kendi karakterlerini oynadığı 11'e 11 maçlar neden yapılmasın? Kısa sürede olacak bir şey değil. Uzun süreli doğru yatırımlar gerektiren ve gerçekten zor bunu başarabilmek. Ama 5 ay içerisinde dünyaca geldiğimiz noktaya baktığımız zaman imkansız olmadığını görebilirsiniz. Her zaman 'E-Spor'un önü çok açık ve ileride büyük bir gelecek var' ifadeleri, kullanılır. İşte şu an krizi fırsata dönüştürmek gerekiyor. Yeterli sponsor, özveri, yatırım, organizasyon ve rekabet ortamı yaratılırsa bu iş başarılır. Yani kısacası anlatmak istediğim, bu işin başında olan kişiler E-Spor'u oyun olarak değil de gerçek bir spor olarak görürse ciddiye alırsa başarılabilir.