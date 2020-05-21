Deezer artık Türkiye’de!

Türkçe müzik severler artık Avrupa Müzik & DMC gibi Türkiye’nin önde gelen müzik şirketlerinin listelerinin yanı sıra Sony Müzik, Universal Müzik Grubu, Pasaj Müzik, Seyhan Müzik, Poll Production ve GTR gibi şirketlerin şarkılarına erişebilecek.

56 milyon parçalık Deezer arşivi müzik severler için can sıkıntısına izin vermiyor. Deezer’ın Türkiye’deki editörlerinin Türkiye’deki kullanıcılara özel hazırladığı “Çok Taze”, “Gece Vardiyası” ve “Rapturk” gibi çalma listeleri ile kullanıcılar yeni şarkılar keşfedebilecek. Ayrıca Deezer’ın inovatif özelliklere sahip olan “kullanıcıya özel derlenmiş sonsuz çalma listesi Flow” ile en sevdikleri şarkıların tadını kesintisiz olarak çıkarabilecekler.

Türk yeteneklere destek olacak

Müziğin Türk kültüründe önemli bir yeri olduğunu bildiklerini vurgulayan Deezer Orta Doğu, Kuzey Avrupa ve Türkiye CEO’su Tarek Mounir, bu nedenle Türkiye’deki yeteneklerin tanınmasına da destek olacakları için çok heyecanlı olduklarını vurguladı. Mounir, “Türkçe müzikseverlerin Deezer’ın sunduğu tüm ayrıcalıklardan faydalanmasını istedik ve uygulamamızı yerelleştirdik. Bunun için de Türkçe içeriği en iyi şekilde derlemeye çalıştık. Global müziklere ulaşmak isteyen Türkiye’deki kullanıcılarımız için de en iyi listeleri hazırladık” dedi.

Toplantıda söz alan Avrupa Müzik Grup Genel Müdürü Cengiz Erdem, Avrupa Müzik’in, DMC ile yaptığı işbirliği ile; 300 binden fazla parçanın dağıtım hakkına sahip olduğuna dikkat çekerek, “Deezer ekibi tarafından çalma listeleri inovatif şekilde oluşturulmuş ve derlenmiş. Global ve yerel servislerle büyüyen müzik sektörümüze Deezer’ın da ayrıca değer katacağına inanıyorum. Deezer’ın müzik sektörüne getireceği yenilikleri heyecanla takip ediyor olacağız” dedi.

Kullanıcıya özel sonsuz çalma listesi

Her dinleyicinin benzersiz müzik DNA’sı olduğuna inanan ve bunun için kişiselleştirilmiş müzik keyfini sunmayı amaçlayan Deezer, Flow özelliğini geliştirdi. Deezer yazılımcıları tarafından geliştirilen bir algoritma ile Deezer müzik editörlerinin önerdiği ve kullanıcıların sevdiği şarkıların listesini sunan Flow, her kullanıcıya özel olarak sonsuz çalma listesi oluşturuyor.

Flow’un yanı sıra Deezer kullanıcıların müzik keyfini en üst seviyeye çıkarmak için bir dizi benzersiz özellik sunuyor:

Lyrics- şarkı sözleri özelliği şarkının sözlerini eş zamanlı olarak takip etmenizi sağlıyor.

Songcatcher: Uygulama içi bu özellik bulunduğunuz ortamda çalınan şarkının ne olduğunu buluyor ve eğer istenirse direkt olarak kişisel arşive alınmasını sağlıyor.

Dark mode- gece modu kullanıcıların istediklerinde koyu renkli arka plana geçmelerini sağlıyor.

Channels (Kanallar), kullanıcıların yeni içerikleri kategori ve türe göre arayabilmelerini ve keşfetmelerini sağlıyor. Deezer, 20’nin üzerinde müzik kategorisi, haber, podcast, okazyon ve tercih tabanlı özel yapım içerik kanalına sahip bulunuyor.

Daily mixes (Günlük miksler), kullanıcıların hafta boyunca dinlediği şarkılardan esinlenmiş yeni 40 şarkı önerisi listesidir.

Discovery (Keşif )bölümü her hafta güncelleniyor ve kullanıcılara daha önce hiç Deezer üzerinde dinlemedikleri ancak zevklerine uygun parçalar sunuyor.

Subscription options*- Herkes için farklı abonelik seçenekleri.

Deezer’ı ilk kez yükleyen kullanıcılar 3 ay boyunca Deezer Premium’u ücretsiz olarak deneyebiliyor ve en iyi müziklerin tadını reklamsız, sınırsız atlama ve indirme özelliği ile kullanabiliyor.