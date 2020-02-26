Dikkat Siz de Fomo Olabilirsiniz!

Moblobi.com

Sosyal medya: @Moblobi

Günümüz dünyasının yeni tehlikesi Fomo nedir?

Fomo, birşeyleri kaçırma korkusu anlamına geliyor ve aslında yıllardır hayatımızda var olan korku durumlarından biri. Ancak bu korku günümüz teknoloji dünyasında yeniden şekillendi. Teknoloji ile birleştiğinde hayatımızda yepyeni bir fobiyi ortaya çıkarttı. O da sürekli çevrimiçi kalma ve çevrimiçi kalmadığında birşeyleri kaçırıyor olma korkusu.

Hepimiz günlük hayatımızda sık sık telefonlarımızı kontrol ediyoruz. Sürekli çevrimiçi olma ihtiyacı duyuyoruz. Hatta gün içerisinde sıklıkla Internete bağlı olup olmadığınızı kontrol ediyoruz. Gün içerisinde defalarca kez sosyal medya hesaplarımıza giriyor; e-postanızı gözden geçiriyoruz. Teknoloji dünyasının bizi sürüklediği bu durum ise ruhsal dünyamızda yeni bir fobi hatta yeni bir korku olarak ortaya çıkmış oluyor.

Fomo olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Özellikle sosyal medyada bir şeyleri kaçırıyor olma korkusunu pek çoğumuz duyuyoruz. Bu sebeple de neredeyse günümüzün tamamından çevrimiçi kalma ihtiyacı duyuyoruz. Bu da oldukça büyük bir kitleyi Fomo tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bizleri zamanlar internetten ve telefonlarımızdan daha da kopamaz bir hale getiriyor.

Günlük hayatında telefonlarından ve sosyal medyadan kopamayan birçok kişi yaşadığı bu tehlikenin henüz farkında değil. Ancak Fomo tehlikesi altında olan kişilerin taşıdığı belirtiler oldukça açık. Internet erişiminiz olmadığında panik yaşıyorsanız; sosyal medya hesaplarınıza ulaşamadığımız zamanlarda bir şeyleri kaçırmış olma endişesi taşıyorsanız; sabah kalktığınızda ilk baktığınız şey ve akşam yatarken son baktığınız şey sosyal medya olduysa işte o zaman sizde Fomo tehlikesi altında olabilirsiniz demektir.

Değişen çağda ve özellikle de günümüz teknoloji dünyasında internetten ve sosyal medyadan elbette ki kopmak mümkün değil. Ancak bunları belirli sınırlar içerisinde ve gerçek hayanızdan uzaklaşmadan kullanarak Fomo tehlikesinden korunabilirsiniz.