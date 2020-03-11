DJI’ın Yeni Drone’u Mavic Air 2’nin Görüntüleri Sızdırıldı

Yayınlanan fotoğraflara göre, yeni DJI Mavic Air 2 tasarım,malzeme ve renk anlamında DJI Mavic 2 serisine benziyor. DJI geçtiğimiz yıl ağırlık bakımından 250gr üstündeki tüm droneların tamamına uçak ve helikopterlerin çarpışma rotasına girdiğinde kullanıcıyı sinyaller aracılığıyla uyaran Otomatik Bağımlı Gözetim-Yayın (ADS-B) adı verilen AirSense teknolojisini ekleyeceğini duyurmuştu.

DJI Mavic Air 2 modelinde AirSense teknolojisinin bulunmasına kesin gözüyle bakılırken arka kısımda bulunan iki adet sensör sayesinde 360 derece çarpışma koruması da sağlanabilecek.

Yeni modelin kumandası ilk modele kıyasla daha büyük görünürken, kumanda da bulunan Tripod,Sport ve Normal mod seçenekleri ile kullanıcılar modlar arası kumandadan hızlıca geçiş yapabilecekler. Bunun yanında aç/kapat, video/fotoğraf ve batarya kontrol ışığı da kumanda da yer alıyor.

DJI Mavic Air 2, DJI Mavic 2 serisi gibi sessiz pervanelere sahip. Drone’un alt kısmında LED ışıklar, kızılötesi algılama sistemi ve az ışıklı ortamda aşağıya doğru giden ışık yardımcısı sistemi de DJI Mavic Air 2’nin önde gelen özellikleri arasında gösteriliyor.