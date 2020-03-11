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    HaberlerTeknoloji Haberleri DJI’ın Yeni Drone’u Mavic Air 2’nin Görüntüleri Sızdırıldı
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    11.03.2020 - 17:41 |

    DJI’ın Yeni Drone’u Mavic Air 2’nin Görüntüleri Sızdırıldı

    DJI, en çok tercih edilen drone modellerinden Mavic serisinin yeni modelini Nisan ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir Twitter kullanıcısı DJI Mavic 2 serisine çok benzeyen yeni drone’un fotoğraflarını Nisan ayındaki tanıtımdan önce sızdırdı.

    DJI’ın Yeni Drone’u Mavic Air 2’nin Görüntüleri Sızdırıldı

    Yayınlanan fotoğraflara göre, yeni DJI Mavic Air 2 tasarım,malzeme ve renk anlamında DJI Mavic 2 serisine benziyor. DJI geçtiğimiz yıl ağırlık bakımından 250gr üstündeki tüm droneların tamamına uçak ve helikopterlerin çarpışma rotasına girdiğinde kullanıcıyı sinyaller aracılığıyla uyaran Otomatik Bağımlı Gözetim-Yayın (ADS-B) adı verilen AirSense teknolojisini ekleyeceğini duyurmuştu.

    DJI’ın Yeni Drone’u Mavic Air 2’nin Görüntüleri Sızdırıldı

    DJI Mavic Air 2 modelinde AirSense teknolojisinin bulunmasına kesin gözüyle bakılırken arka kısımda bulunan iki adet sensör sayesinde 360 derece çarpışma koruması da sağlanabilecek.

    Yeni modelin kumandası ilk modele kıyasla daha büyük görünürken, kumanda da bulunan Tripod,Sport ve Normal mod seçenekleri ile kullanıcılar modlar arası kumandadan hızlıca geçiş yapabilecekler. Bunun yanında aç/kapat, video/fotoğraf ve batarya kontrol ışığı da kumanda da yer alıyor.

    DJI Mavic Air 2, DJI Mavic 2 serisi gibi sessiz pervanelere sahip. Drone’un alt kısmında LED ışıklar, kızılötesi algılama sistemi ve az ışıklı ortamda aşağıya doğru giden ışık yardımcısı sistemi de DJI Mavic Air 2’nin önde gelen özellikleri arasında gösteriliyor.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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