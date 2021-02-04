Son zamanlarda gündemden düşmeyen kripto para birimleri arasında yer alan Dogecoin, Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında çok konuşulmaya başladı. Özellikle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Dogecoin, vatandaşlar arasında tartışma konusu oldu. Peki Dogecoin kaç TL, fiyatı ne kadar? Dogecoin nedir, nasıl alınır? İşte Dogecoin hakkında merak edilenler...

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin, Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilecek bir dijital para birimi oluşturmak için yola çıkan Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kuruldu. Ayrıca diğer kripto paraların tartışmalı geçmişinden uzaklaşmak öncelikli hedefleri oldu. Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com sitesinde bir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa bir süre içinde geride bıraktı ancak piyasa değeri Bitcoin'in büyük ölçüde gerisinde kaldı. Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu ancak Mart 2014'te bu davranış daha sonra statik bir blok ödülüne çevirildi.2017'den 2018'in başına kadar olan kripto para zirve savaşı sırasında Dogecoin, 7 Ocak 2018'de 0,017 dolar zirvesine ulaştı ve toplam piyasa kapitalizasyonunu 2 milyar USD'ye yaklaştırdı.Temmuz 2020'de Dogecoin fiyatını 1 dolara çıkarmayı amaçlayan bir TikTok trendinin ardından yükseldi.

DOGECOİN KAÇ TL?

1 DOGECOİN 0,3568 TL

Hacim: 3.304.272.485

Alış/Satış: 0,3535 / 0,3560

Gün Aralığı: 0,2010 - 0,4200

DOGECOİN NEREDEN NASIL ALINIR?

Dogecoin satın almak için yerli kripto parami birimi borsalarında yer almanız gerekmektedir. Paribi ve Koinim gibi yerli kripto para birimi borsalarında hesap oluşturup kişişel bilgilerinizi onayladıktan sonra yatırım işlemlerini yapmaya başlayabilirsiniz.Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz

DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

2013 yılında bir “meme token” olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği %45’e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu.

DOGE için yaşanan artışın arkasındaki etkenlerden biri meme coin’in yaşadığı DeFi gelişmesi olabilir. DOGE’nin tokenize edilmiş verdiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başlıyor.

DeFi yatırımcıları OpenDAO projesinin desteği ile ellerindeki Dogecoin’leri kullanarak dolar destekli bir sabitcoin (stablecoin) olan DOGEO’yu elde edebilirler. Ren yöneticileri gerekli denetimlerin tamamlanması ile kullanıcıların DOGE yatırımlarını renDOGE’lerini teminat olarak kullanarak sabitcoine çevirebileceklerini açıkladı.

Reddit’teki SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop‘takine (GME) benzer bir tavır sergiliyor. ‘Pump’ olarak adlandırılabilecek bu hareket, insanların DOGE için desteğe çağrılmasıyla başladı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın zaman zaman dile getirdiği DOGE, aldığı bu desteklerle önemli sıçramalar yaşadı.