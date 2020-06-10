Ekran altı kamera teknolojisi seri üretime geçiyor!

Akıllı telefonların tasarımını bir tık ileri götürecek teknolojilerden biri olan ekrana gömülü kameralar için çalışmalar tamamlandı. Daha önce yapılan açıklamalara göre 2020 yılının sonlarına doğru seri üretime geçileceği söylenen teknoloji, gerçekleşiyor.

Visionox şirketinin yaptığı açıklama, bu teknolojinin kullanılmak için hazır olduğunu belirtti. ITHome'a göre, Visionox ekrana gömülü kamera teknolojisi için birçok farklı donanım kullanıyor. Yeni piksel teknolojileri, farklı piksel düzeni ve şeffaf malzemelerin kullanıldığı yeni kameralar aynı zamanda özel bir yazılım algoritması ile destekleniyor. Kullanılan yazılımın, parlama ve sislenme etkilerini en aza indireceği söyleniyor.

Xiaomi yöneticisi Lu Weibing'in Ocak ayında yaptığı açıklamalarda, ekrana gömülü kamera teknolojisi için birkaç engel kaldığını öğrenmiştik. Ortaya çıkanlara göre Visionox, bu engelleri aşmayı başardı. Tabii şu an ne kadar kaliteli bir iş çıkardığını bilmiyoruz, fakat bu teknolojinin kullanılmak için hazır olması, ilerleyen zamanlarda çok daha ileri seviyelere çıkabileceğinin en büyük teminatı.