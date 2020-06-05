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    HaberlerTeknoloji Haberleri Elon Musk Amazon'a savaş açtı!
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    05.06.2020 - 09:02 |

    Elon Musk Amazon'a savaş açtı!

    Uzaya insan gönderen ilk özel şirket olmayı başaran SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Amazon'a savaş açtı. Kısa bir süre önce Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü ile büyük bir başarıya imza atan Elon Musk, şimdi de Amazon'u hedef aldı.

    Elon Musk Amazon'a savaş açtı!

    Geçtiğimiz günlerde tarihi bir başarıyla uzaya insan gönderen ilk uzay şirketi olmayı başaran SpaceX'in yöneticisi olan Elon Musk, şimdi de gözüne Amazon'u kestirdi. Twitter'a verdiği arayı kısa tutan ve tekrardan paylaşımlara başlayan iş adamı, Amazon'un tekel olduğunu ve bunun haksız rekabet yarattığını açıkladı.

    Elon Musk'ın Amazon'u hadef almasındaki neden, önceden New York Times'da çalışan ve yazdığı kitaplarla adından söz ettiren Alex Berenson'un Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns isimli kitabının Amazon tarafından kısıtlamaya uğramasıydı.

    Kitabın Amazon kurallarına uymadığı gerekçesiyle satışa sunulmamasını "Saçmalık" olarak nitelendiren Elon Musk, Amazon'un tekel olduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini belirtti. Bu olaydan sonra harekete geçen Amazon yönetimi Alex Berenson'un kitabını yayınlama kararı aldı ve satışa sundu.

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