ESET, Covid-19 sürecinde siber tehditlere karşı Avrupa Birliği ile işbirliği yapıyor

ESET, Avrupa merkezli bir şirket olarak ilgili ülkelerde vatandaşların ve altyapıların korunmasına yardımcı olmak için bu adımı atıyor. Buna göre Avrupa Birliği’nde kamu sektöründe hizmet veren Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekipleri (EU CERT‘s), altı ay süresince ESET Tehdit İstihbaratı (ETI) Veri Akışlarına ücretsiz erişim olanağına sahip olacak. Söz konusu erişim, ESET’in Etki Alanı, URL, Kötü Amaçlı Dosyalar ve Botnet akışlarını da kapsıyor.



ESET Threat Intelligence

ESET Tehdit İstihbaratı (ESET Threat Intelligence - ETI), ESET’in global düzeydeki zararlı yazılımları saptadığı, derlediği, değerlendirdiği, tasnif ettiği ve bu sayede oluşan veritabanı doğrultusunda kullanıcılarını koruma altına aldığı sistemdir. ESET, bu sistemi normal koşullarda kurumsal kullanıcılarına ücretli bir servis olarak sunuyor.

ETI veri akışlarına erişim, Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekipleri‘nin saldırıların riskini azaltmak ve savunmalarını güçlendirmek için olası tehditleri izlemelerini sağlayacak. ESET, AB genelinde 46 Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi ile temasa geçerek, uygulamayı hayata geçirdi.



Krizden faydalanmaya çalışan kötü amaçlı aktörler var

“Ne yazık ki, mevcut krizden faydalanmanın yollarını arayan kötü amaçlı aktörler var“ tespitini yapan ESET İş Geliştirme Direktörü Ignacio Sbampato, “AB merkezli bir kuruluş olarak, vatandaşlarımızın güvenliğini önemsiyoruz ve bu dönemde bu kötü amaçlı aktörlere karşı, yerel Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekipleri‘ni desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.