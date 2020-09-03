Gmail Giriş (Gelen Kutusu İçin Oturum Aç) Adresi Nedir? Gmail Kaydol (Hesap Açma) İşlemleri Nasıl Yapılır?

İletişimin büyük bir önemi olan bu dönemde artık anlık olarak insanlar arasında mesajlar yollanabiliyor. Hatta bu sistem o kadar gelişmiş bir durumda ki, mesajın okunup okunmadığı ve hatta iletilip iletilmediği bilgisi de gönderen kişiye aktarılabiliyor. Ancak yine de güvenli mesajlaşmanın ve farklı platformlara üye olmanın gereklerinden bir tanesi de hiç şüphesiz e-posta ortamlarıdır. Yıllar boyunca birçok e-posta sistemleri hazırlanmıştır. Farklı firmaların farklı isimler adı altında birçok e-posta adresi alınabilmektedir. Bunlar arasında insanlar en çok bilinen ve en çok güvenilen e-posta hizmeti sunucularını tercih etmektedirler.

Günümüzde popüler ve bir o kadar da güvenilir olan e-posta sunucuları sayılıdır. Bunlar ülkelere göre değişiklik göstermektedirler. Kimi ülkelerde Google’ın sunduğu Gmail en popüler durumda iken başka ülkelerde farklı markalar en popüler e-posta hizmet sağlayıcısı olabilmektedir.

Gmail Nedir?

Gmail, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firma olan Google’ın ücretsiz sağladığı hizmetlerden bir tanesidir. Dünyanın en popüler arama motorlarından bir tanesi olan Google, birçok hizmete de ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi de e-posta hizmetidir.

Birçok hizmetini ücretsiz bir şekilde sunan Google, e-posta hizmetini de tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Ayrıca silinmeden bekleyebilecek e-postaların miktarı oldukça büyük bir kapasite ile ücretsiz bir biçimde sunulmaktadır. Tam 15 GB lık e-postaların Gmail hesabınızda sonsuza dek bekletebilirsiniz. E-posta için bu oldukça büyük bir miktardır.

Gmail Giriş (Gelen Kutusu İçin Oturum Aç) Adresi Nedir?

Gmail gelen kutusuna erişmek için arama motoruna “Gmail oturum aç” yazılarak ta erişilebildiği gibi direkt olarak https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox adresinden de ulaşılabilir. Bu adres ile direkt olarak gelen kutusu için oturum açılabilmektedir. Eğer önceden oturum açıldıysa direkt olarak gelen kutusuna yönlendirilmektedir. Ancak eğer henüz oturum açılmadı ise öncelikle bir oturum açma sayfası ile karşılaşılmaktadır. Giriş yapıldıktan sonra gelen kutusuna erişilebilir.

Gmail kaydol (hesap açma) işlemleri nasıl yapılır?

Gmail’e kaydolmak oldukça kolaydır. Gmail sayfasına girildikten sonra oturum açma ya da hesap oluşturma seçeneklerinden, hesap oluşturma seçeneği seçilerek gerekli formlar doldurulur ve hiç onay süreci gerçekleşmeden anında Gmail hesabı açılır. Gmail hesabı aslında bir Google hesabıdır. Yani Gmail hesabı açılırken aslında bir Google hesabı açılır ve bu sayede Google’ın diğer hizmetlerine aynı hesapla erişilebilir.

Daha önceleri telefon numarası gerekmeden Google hesabı açılabilirken Google tarafından alınan bir karar neticesinde artık Google hesapları için bir telefon numarası gerekmektedir. Telefon numarası olmadan Google hesabı artık açılmamaktadır.