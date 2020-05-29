Google sosyal mesafeyi denetleyen yapay zeka geliştirdi!

Geçtiğimiz sene hayatımıza giren Corona virüs nedeniyle, tüm dünyanın dengesi hızlı bir şekilde değişti. Dünya geneli, daha önce hiç olmadığı kadar dijital yaşama ayak uydurdu. Bunun üstüne çeşitli teknoloji firmaları, Corona virüs nedeniyle yeni oluşan dünyaya göre uygulamalar geliştirmeye başladı. Google'da bu şirketlerden bir tanesi ve Sodar isimli yapay zeka destekli uygulama sayesinde Corona virüsle oluşan sosyal mesafe daha kolay kontrol edilebiliyor. Google'ın yeni uygulaması Sodar nedir ve nasıl kullanılır? Bu soruların cevabı haberimizde....

Google'ın yağay zeka destekli sosyal mesafe uygulaması Sodar nedir?

Google tarafından hayata geçirilen sosyal mesafe uygulaması Sodar'ın altında Google AR yani artırılmış gerçeklik uygulaması yer alıyor. Sosyal mesafe radarı olan bu uygulama, telefonların arka kamerası sayesinde 2 metrelik mesafeyi ölçerek, kullanıcıların mesafe kurallarına daha kolay bir şekilde uymalarını sağlıyor.

Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda kullanılan Google Sodar, arka kamera etkinleştirildiği zaman kullanıcının bulunduğu konuma göre gerçek zamanlı olarak 2 metrelik mesafeyi gösteriyor. Bu uygulama yalnızca mobil değil, web tabanlı olarak da karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların Android işletim sistemli mobil cihazlar üstünden https://sodar.withgoogle.com adresine girmeleri gerekiyor. Ardından uygulama çalışmaya başlıyor.