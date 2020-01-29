Google ve Facebook’u tahtından edebilecek üç hizmet

Erdal Kaplanseren

erdal@layka.com.tr

Twitter: @Kaplanseren

Google arama motoru, arama yaptığımız her konuyu ve profilimizi kayıt altına alıyor. Facebook ise arkadaşlarımız ve onlarla konuştuklarımız hakkında fikir sahibi. Araştırmalara göre her beş kişiden üçü sosyal medyada gizlilik konusunda endişe duyuyor. Kullanıcı profilini afişe etmeyen bir arama motoru ve yalnızca gönderici ve alıcının okuyabildiği mail arayışı ortaya çıkıyor.

DuckDuckGo

2008’de Gabriel Weinberg tarafından daha az spam içerecek yeni bir arama motoru oluşturmak amacıyla kurulan DuckDuckGo, Google gibi çalışıyor olsa da kişisel verilerinizi depolamıyor ya da paylaşmıyor. Arama motoru, arka planda çalışan üçüncü parti uygulamalarını da kesiyor. DuckDuckGo, reklamlar üzerinden para kazanıyor.

ProtonMail

CERN ve MIT bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın en büyük güvenli e-posta hizmeti, 20 milyon kullanıcısı ile şifreli mailleşme hizmeti veriyor. ProtonMail hesapları arasındaki yazışmalar, kiptolu şekilde gönderildiğinden sadece mailin göndericisi ve alıcısı maili görebiliyor. ProtonMail, ücretsiz hizmet vermekle birlikte yazılım güncellemesi ya da ek hafıza için ücret talep ediyor.

Brave

Güvenli ve ücretsiz internette dolaşma hizmeti sağlayan Brave, reklamdan para kazanıyor. Kazandığı paranın bir kısmını da kullanıcıların en sevdiği sitelere yönlendirmesi için kullanıyor. Brave’nin 8,7 milyon kullanıcısı bulunuyor.