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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google ve Facebook’u tahtından edebilecek üç hizmet
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    29.01.2020 - 14:52 |

    Google ve Facebook’u tahtından edebilecek üç hizmet

    Google ve Facebook gibi teknoloji devleri, son dönemlerde veri ihlali haberleriyle gündemden düşmüyor. Gizlilik ihlali kaygıları bu tip büyük platformların yerine neler kullanılabilir sorusunu gündeme getiriyor.

    Google ve Facebook’u tahtından edebilecek üç hizmet

    Erdal Kaplanseren

    erdal@layka.com.tr

    Twitter: @Kaplanseren

    Google arama motoru, arama yaptığımız her konuyu ve profilimizi kayıt altına alıyor. Facebook ise arkadaşlarımız ve onlarla konuştuklarımız hakkında fikir sahibi. Araştırmalara göre her beş kişiden üçü sosyal medyada gizlilik konusunda endişe duyuyor. Kullanıcı profilini afişe etmeyen bir arama motoru ve yalnızca gönderici ve alıcının okuyabildiği mail arayışı ortaya çıkıyor.

    DuckDuckGo

    2008’de Gabriel Weinberg tarafından daha az spam içerecek yeni bir arama motoru oluşturmak amacıyla kurulan DuckDuckGo, Google gibi çalışıyor olsa da kişisel verilerinizi depolamıyor ya da paylaşmıyor. Arama motoru, arka planda çalışan üçüncü parti uygulamalarını da kesiyor. DuckDuckGo, reklamlar üzerinden para kazanıyor.

    ProtonMail

    CERN ve MIT bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın en büyük güvenli e-posta hizmeti, 20 milyon kullanıcısı ile şifreli mailleşme hizmeti veriyor. ProtonMail hesapları arasındaki yazışmalar, kiptolu şekilde gönderildiğinden sadece mailin göndericisi ve alıcısı maili görebiliyor. ProtonMail, ücretsiz hizmet vermekle birlikte yazılım güncellemesi ya da ek hafıza için ücret talep ediyor.

    Brave

    Güvenli ve ücretsiz internette dolaşma hizmeti sağlayan Brave, reklamdan para kazanıyor. Kazandığı paranın bir kısmını da kullanıcıların en sevdiği sitelere yönlendirmesi için kullanıyor. Brave’nin 8,7 milyon kullanıcısı bulunuyor.

    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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