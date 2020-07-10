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    HaberlerTeknoloji Haberleri H.266 sayesinde artık videolar çok daha az yer kaplayacak!
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    10.07.2020 - 12:32 |

    H.266 sayesinde artık videolar çok daha az yer kaplayacak!

    Son dönemin popüler video kodeklerinden biri olan H.265'in yerine yeni bir kodek geliştirildi. Yeni geliştirilen H.266 kodek sayesinde videolar çok daha küçük alan kaplayacak!

    H.266 sayesinde artık videolar çok daha az yer kaplayacak!

    Uzun zamandır devam eden çalışmalardan sonra H.266 / VCC standartının tamamlandırıldığı duyuruldu. Artık H.265 yeni H.266 kullananlar videoları çok daha küçük boyutlara sığdırabilecek. H.266'nın geliştirilebilmesi için Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm ve Sony gibi dev teknoloji firmaları ortak çalışma yürüttü.

    H.266'nın H.265 / HEVC ile aynı görsel kaliteyi yarı yarıya daha küçük dosya boyutuna sığdırarak başarması, bu teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkaran başka bir etken. Üstelik bunu yaparken yayın için gereken bant genişliği de iki kodekte de aynı. Dünya genelindeki tüm internet trafiğinin yüzde 80'ini oluşturan videoların, dosya boyutunun yaru yarıya düşmesi çok önemli bir gelişme olacak.

    Yeni geliştirilen kodek, SD görüntü kalitesinden 8K'ya kadar tüm çözünürlükleri ve HDR'lı 360 derece olan videoları destekliyor. Aynı zamanda standart videolar için değil, ekran paylaşımı ve oyun yayınları içinde uygun bir kodek olarak karşımıza çıkıyor. 

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