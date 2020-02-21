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    HaberlerTeknoloji Haberleri Hackerlar şimdi de akıllı televizyonlarla evlere sızıyor!
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    21.02.2020 - 12:08 |

    Hackerlar şimdi de akıllı televizyonlarla evlere sızıyor!

    Siber saldırganlar her geçen gün kendilerine yeni bir saldırı yöntemi buluyor. Hackerların yeni hedefi, hemen her evin demirbaşı olan akıllı televizyonlar. Peki, olası siber saldırılardan akıllı TV’leri korumak nasıl mümkün olabiliyor.

    Hackerlar şimdi de akıllı televizyonlarla evlere sızıyor!

    Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

    Açık kaynak kodlu ve popülaritesi artan Android TV’ler orijinal Android uygulamalarını hem de üretici tarafından değiştirilmiş sürümleri kapsıyor. Akıllı TV’ler genellikle ücret talep eden fidye yazılımlarından etkileniyor.

    Router/Modem kimlik bilgilerinizi koruyun

    Güvenli hale getirilmemiş bir router Akıllı TV'nizi riske atabilir. Router güvenliğini sağlamak için yönetici kullanıcı adını üreticinin verdiği parolayla birlikte değiştirin. İzinsiz ağ erişimini engellemek için kullanmadığınız özellikleri de devre dışı bırakın.

    Ağ ve cihazları listeleyin

    Aygıtların listesini görüntüleyerek kullanmadığınız cihazları kapatabilirsiniz. Böylece  ağınızı kullanan cihazların adlarına aşina olduğunuz için bir saldırı girişimini tespit etmeniz kolay olacaktır.

    Akıllı TV'nizi yapılandırın

    Akıllı TV'nizi doğru şekilde yapılandırmadığınızda güvenlik ve işlevsellik konusunda açıklar oluşacaktır. TV'nizin ayarlarını yapılandırırken gizliliği ve hizmet sağlayıcınızın toplamasına veya üçüncü taraflarla paylaşmasına izin verdiğiniz bilgileri göz önünde bulundurun. Akıllı TV'niz kapalıyken bile TV’nizin hacklenmesi mümkün olabilir. Bu nedenle lense bir bant parçası yerleştirmek bile bir önlem olacaktır.

    En son güncellemeleri yükleyin

    Siber suçlular, kurbanlarının TV’lerine ulaşabilmek için de diğer cihazlarda olduğu gibi güvenlik açıkları ararlar. Hata ve güvenlik açıklarından kaçınmak için Akıllı TV ürün yazılımını düzenli olarak güncelleyin. Bu sayede tüm yamalara sahip olabilirsiniz.

    Komple güvenlik çözümü kullanın

    Akıllı TV'nizi güvence altına almanız için virüslere ve fidye yazılımlarına karşı gerçek zamanlı koruma sağlayan çözümlerden yardım alın. Bu tür çözümler genellikle deneme süresi sunarlar. Güvenlik yazılımlarını deneyin ve mutlaka kullanın.

    Uygulamaları dikkatli indirin

    Kötü amaçlı yazılımlar ve potansiyel olarak istenmeyen uygulamalar (PUA), günümüzde büyük bir sorun haline geldi. Akıllı TV'nizi kötü amaçlı yazılımlardan korumak için indirdiğiniz uygulamalara özel dikkat göstermelisiniz. Uygulamaları direkt olarak Google Play mağazasından veya App Store'dan indirin. Yazılım geliştiricinin adını, kurulum sayısını ve diğer kullanıcıların değerlendirmelerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

    Medya yayını kullanırken dikkatli olun

    Saldırganlar akıllı TV’ye ulaşabilmek için akış sitelerini kullanırlar. Çevrimiçi yayın seyretmek için güvenilir ve yasal web sitelerini kullanın.

    Magazin Haberleri Bülteni 21 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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