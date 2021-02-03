Ip Adresim Nedir? (Ip Adresimi Nasıl Öğrenebilirim?) Cmd Ip Öğrenme Komutları

Çeşitli kaynaklar üzerinden IP adresi kolay bir şekilde öğrenirse de gizlilik ve güvenliği sağlayabilmek için başkalarıyla paylaşmamak oldukça önemlidir. Bu nedenle IP adresini öğrenirken sadece güvenilir kaynaklara veya bilgisayarınızın CMD komutlarına başvurmak doğru olacaktır.

IP Adresim Nedir? (IP Adresimi Nasıl Öğrenebilirim?)

İnternet üzerinde var olan çeşitli araçlar, uygulamalar ve internet siteleri sayesinde IP adresi kolay bir şekilde öğrenilebilir. Tek yapmanız gereken arama motoru üzerinde ip adresi öğrenme aramasını yapmak ve karşınıza çıkan ilk sonuca tıklamaktır. Her ne kadar çok kolay bir yöntem gibi görünse de internet üzerinden IP adresi sorgulamak uzmanlar tarafından güvenli bulunmamaktadır.

Nitekim kişisel bilgisayarınıza ait olan IP adresi bir başkasının eline geçerse kötü amaçlar için kullanılabilir. İleride böyle sorunlarla karşılaşmamak için yapabileceğiniz en güvenli şey birkaç satırlık kod kullanarak her türlü bilgisayarın IP adresi öğrenmek olacaktır. Aşağıda yer alan CMD komutları ile IP adresi öğrenme talimatlarını kullanarak siz de kolay bir şekilde istediğiniz bilgisayarın internet protokol (IP) adresini güvenli bir şekilde öğrenebilirsiniz.

CMD IP Öğrenme Komutları

İp adresim nedir sorusuna cevap olarak CMD komutlarını kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey bilgisayarınızın sol alt kısmında yer alan başlat butonuna tıklamaktır. Daha sonrasında klavyeyi kullanarak “cmd” yazın.

Komut istemi olarak da bilinen ve çeşitli işletim sistemlerine göre “cmd.exe” olarak adlandırılan sonuca tıklayın. Karşınıza çıkan komut istemi ekranında “ipconfig” yazarak devam edin. Bu esnada herhangi bir boşluk bırakmanıza, başka bir menüye girmenize ya da başka bir şey yazmanıza gerek yoktur. “ipconfig” yazdıktan sonra boşluk bırakmadan Enter tuşuna basın ve anında çıkan sonuçlarda “IPv4 adresi” ‘ni arayın.

Genellikle ethernet ya da wireless adaptörü altında yer alan bu sonuç kişisel bilgisayarınızın internet protokol adresini gösterecektir. 10 haneli olan IP adresleri her bilgisayara göre değişkenlik gösterir. Örnek olarak aşağıdaki IP adresine göz atabilir ve aramanız gereken numara hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Örnek IP Adresi: 123.456.7.89