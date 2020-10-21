İphone Bataryaları Kaç Mah Değerindedir? 6, 7, 8 Plus Ve 11 Mah Değerleri

Dünya devi Apple markasının kendi işletim sistemi iOS kapsamındaki cep telefonu olan iPhone, aynı zamanda en çok tercih edilen akıllı mobil cihazlar içerisinde geliyor. Özellikle oldukça yüksek bir performans ve veri sunan bu telefon, lider konumda da yer almaktadır. Fakat batarya konusunda yaşanan bazı istenmeyen durumlar, bu konuda pek çok kişinin araştırma yapmasına sebep oluyor.

İphone Bataryaları Kaç Mah Değerindedir?

Bataryanın bitmesine kadar verdiği enerji ölçü birimi mAh olarak tarif edilmektedir. Bu doğrultuda cep telefonlarının çalışabilmesi için bataryaya ihtiyaç duyulur. Bu enerji seviyesi mAh şeklinde ifade edilir. Bunu süre bazında anlatmak gerekirse şu şekilde bir karşılık vermek mümkün; 1500 mAh = 30 saat boyunca şarj dayanma imkanı.

Yukarıdaki örnekten yola çıkmak suretiyle bir bataryanın gücünün ne kadar olduğunu ve ne kadar dayandığını anlamak mümkün. O yüzden şimdi sırasıyla iPhone cep telefonlarının farklı modelleri üzerinde mAh değerleri yazılabilir.

IPhone 6 = 1810 mAh

IPhone 7 = 1960 mAh

IPhone 8 Plus = 2675 mAh

IPhone 11 = 3110 mAh

Görüldüğü üzere modele bağlı olarak bataryaların dayanma süresi değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlikleri yukarıdaki örneğe bakmak suretiyle farklı modeller üzerinden ele alınarak hesaplamak mümkün. Böylece iPhone cep telefonlarının batarya açısından ne kadar süre dayanıklılık gösterdiği anlaşılabilir.

Tabii bu telefonlar içerisinde Plus ya da Pro ile beraber pro max gibi modellere bağlı olarak da sürenin değişkenlik yarattığını dile getirmek mümkün.