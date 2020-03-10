Kişisel verileri tehlikeye atan online tehditler

Hacker’lar güvenlik açıkları bulduklarında fırsatı kolayca değerlendirip kişisel verilere ulaşabiliyor. Bu da çoğunlukla maddi kayıpları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle bazı temel yöntemleri kullanmak ve online tehditleri ortadan kaldırmak gerekiyor.

Web izleme ve takip araçları

Daha önce incelediğiniz bir ürünü, ürünle ilgisiz bir web sayfasında gezinirken karşınızda görebilirsiniz. Bu da web izleme ve takip araçları tarafından izlendiğinizi gösteriyor. Ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgiler olarak tanımlayabileceğimiz çerezler, MAC adresleri ve diğer hesap izleme araçları yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Size sunulan reklamlar memnuniyet verici olabilir; fakat bu araçları kişisel verilerinin güvenliğine saldırı olarak değerlendirenler de bulunuyor. AB ülkelerinde, web sitelerinin kullanıcılarını çerezler ve online takip yöntemleri konusunda bilgilendirmesi zorunluluğu bulunuyor. Online izlenme konusunda endişeliyseniz uygulama, tarayıcı ve servislerin güvenlik önlemlerini kontrol edebilir, tarayıcı uzantılarından yararlanabilirsiniz.

Veri toplama

Çeşitli internet şirketleri ve operatörler, gerçek zamanlı olarak takip edebilme özelliği bulunan izleme sistemleri kullanarak tarayıcı verinizi biriktirebiliyor. Bazıları bilgisayar ya da router MAC adresinizi 3. parti reklamcı ya da şirketlerle de paylaşabiliyor. Dolayısıyla etkileşim kurmadığınız şirketler de size erişebiliyor. Google Haritalar gibi uygulamalar geçmiş ve gerçek zamanlı konumu takip edebiliyor.

Güvenlik eksikliği

Ağa bağlanan cihazlarınızdaki verilerin güvenliği, cihazın fiziksel güvenliği kadar önem taşıyor. bu nedenle birtakım güvenlik önlemleri almalısınız. Örneğin eski iletişim web HTTP standartlarını kullanan web sitelerinde, şifrelemeyi sağlayan sistem bulunmuyor. Bu durum o siteyi ziyaret eden cihazı riske atıyor. Kişisel verilerinizin 3. kişilerin eline geçmemesi, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılığa maruz kalmamak için güvenliğinden emin olduğunuz siteleri kullanın.

Nesnelerin interneti

İnternete ve birbirine bağlı cihazların sayısı giderek artıyor. Nesnelerin IoT cihazlar sayesinde hayatımız daha kolay hale gelse de güvenlik açısından soru işaretleri bulunuyor. Hacker’lar artık akıllı televizyonları, akıllı hoparlörleri hedef haline getirmiş durumda. Bu nedenle akıllı cihazlarınızı yüksek güvenlikli olarak seçin.

Halka açık WiFi

Kamusal alanlardaki ücretsiz Wi-fi, cihazları saldırılara açık hale getiriyor. Bazı ücretsiz Wi-fi noktalarında e-posta, Facebook ya da Twitter ile giriş yaptığınızda spam maillere açık hale gelirsiniz. Dijital ortamda güvenliği sağlamak için web trafiğinizi şifreleyen bir VPN kullanın.

Sosyal ağlar

Stalker’ların hedefi olmamak için kişisel bilgilerinizi, adresinizi sosyal medya hesaplarınızda açıkça paylaşmayın. Hesaplarınız için güçlü bir şifrenin yanı sıra iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini tercih edin.