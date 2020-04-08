KVKK'den uzaktan eğitim platformlarıyla ilgili uyarı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK), yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli kişisel verilerinin işlendiği belirtildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda biyometrik veriler de dahil kişisel verilerin işlenme şartlarının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu verilerin Kanuna uygun işlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında olduğu gözlemlenmektedir. Veri merkezleri yurtdışında olan platformların kullanılması durumunda yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan aktarımların Kanunun ihlali anlamına gelebileceği unutulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Uzaktan eğitim hizmeti amacıyla kullanılan platformların veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almaları gerektiği bildirilen açıklamada, bununla ilgili de Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan "Kişisel Veri Güvenliği Rehberi" ile "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler Kararı"nın göz önünde bulundurulması istendi.