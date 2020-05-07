Lenovo'nun yeni bilgisayarları hangi donanımlara sahip olacak?

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo’nun, yeni nesil Legion bilgisayar grubunda Max-Q Tasarımına sahip en yeni NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU ve 10. nesile kadar Intel Core H-Series mobil işlemciler yer alacak.



Daha pürüzsüz ve akıcı bir oyun deneyimi

Max-Q Tasarımına sahip yeni GeForce RTX SUPER GPU destekli yeni Lenovo Legion 7i dizüstü bilgisayarlarda oyuncular daha yüksek işlemci hızının keyfini çıkaracak. Oyuncular bunun yanı sıra günümüzün AAA oyunlarında yeni gerçekçilik düzeylerini deneyimleyecek. Lenovo Legion 7i'nin kardeş ürünü Lenovo Legion 5i dizüstü bilgisayar ise RTX 2060 Grafik İşlemci Ünitesi’ne (GPU) kadar donanım seçeneği sunacak. Yeni Lenovo Legion oyun bilgisayarları, aynı zamanda NVIDIA G-SYNC teknolojisi sayesinde daha akıcı bir oyun deneyimi sağlayacak. Her iki Lenovo Legion dizüstü bilgisayar da en yeni 10. Nesil Intel Core H-serisi mobil işlemcilere kadar donanım seçeneğini destekleyecek.



Yüksek pil verimliliği ve maksimum performans

Bunun yanı sıra, Lenovo Legion 7i ve Lenovo Legion 5i modellerini içeren yeni Lenovo Legion bilgisayarlar, daha yüksek pil verimliliği için yeni NVIDIA Advanced Optimus teknolojisini sunan ilk ürün olacak. NVIDIA ile iş birliği içinde geliştirilen Advanced Optimus, grafik işlemci birimi (GPU) iş yüklerini dinamik olarak algılıyor ve zorlayıcı iş yükleri için NVIDIA grafik işlemci birimini (GPU) veya hafif iş yükleri için entegre grafik işlemcileri (IGP) ekrana bağlıyor. Bu da, hafif iş yüküne sahip uygulamalar açık olduğunda pil ömrünün korunmasına yardımcı olurken, oyun sırasında maksimum performans ve kare hızı sağlıyor.