Lisans gerektirmeyen drone: DJI Mavic Mini - İnceleme

Batuhan Dönertaş

Günümüz teknolojisinin ilerlemesi sayesinde, kısa zaman önce popülerleşen drone'lar, artık son kullanıcıya da odaklanmaya başladı. Bunların arasında öne çıkmayı başaran en önemli modellerden biri de DJI Mavic Mini. Öne çıkmasının en önemli nedeni ise, herhangi bir kullanıcı lisansına gerek duymaması. Yani herhangi bir kişi DJI MAvic Mini'yi alıp, istediği gibi kullanabiliyor, lisans almasına ihtiyaç bulunmuyor.

DJI Mavic Mini'nin en önemli özelliğinin lisansa ihtiyaç duymadan kullanım olduğunu belirttik. Peki, lisans haricinde kullanıcılarına neler sunuyor?

Kompakt bir yapısı olan Mavic Mini, oldukça küçük yer kaplıyor. Katlatabilir pervaneleri sayesinde, boyutu daha da küçük bir hale gelebiliyor. Bunun yanı sıra 249 gram olduğunu da eklemem gerekiyor. Hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarla Fly uygulaması üzerinden kolay ve pratik bir şekilde bağlantı yapıp, kullanabiliyorsunuz. Tüm bunların yanında 3-eksenli bir gimbala sahip olduğunu ve bu sayede rüzgarlı havalarda bile akıcı ve yumuşak videolar çekmenize imkan sağlıyor.

Sport mode, Position mode ve Cinesmooth mode olmak üzere üç farklı mod işe gelen DJI Mavic mini, 4 kilometrelik menzile sahip. Position modu MAvic Mini'nin normal şartlarda kullanıldığı ana modu olduğunu belirtelim. Sport mode ise daha hızlı ve çevik olurken, Cinesmooth'ta ise daha MAvic Mini'nin yavaş hareket edip, görüntünün daha yumuşak olmasını hedefleyen bir kullanım sunuyor.

Maksimum 2.7K (2720x1530p) 25 ve 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Bunun yanı sıra Full HD çözünürlükte ise 25,30,50 ve 60 FPS video kaydı yapabiliyor ve 12 megapiksellik fotoğraf çekebiliyor. Anlayacağınız Mavic Mini, hem boyut olarak hem de video kaydı açısından minik bir model. Mavic Pro'ya göre daha düşük boyuta ve yeteneğe sahip. Tabi bu da doğru orantılı olarak fiyatına yansıyor. DJI Mavic Mini, 3.000-4.000 lira arasında değişen fiyat etiketine sahip. Bu fiyat Mavic Pro'nun yaklaşık yarısı kadar. Aldığınız performans ise fiyat performans oranına vurduğumuz zaman, daha yüksek kalıyor, bunu da belirtelim.

Mavic Mini, QuickShots isimli özellik sayesinde, Dronie, Circle, Helix ve Rocket seçenekleri hızlıca farklı videolar çekmenize olanak sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra 249 gramlık ufak bir drone olmasına rağmen 2600 mAh'lık bataryası ile 30 dakikalık uçuş süresi sağlıyor.

Sonuç oalrak, gezmeyi görmeyi seviyorsanız, güzel kişisel videolar çekmeyi hayal ediyorsanız ve bir drone almayı düşünüyorsanız DJI Mavic Mini düşünmeniz gereken ürünlerden biri.