Logitech, Evden Çalışma ekosistemini ve gelecek trendlerini online basın toplantısıyla değerlendirdi

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve soruları cevaplayan Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar, “Dünya hızla değişiyor, koronavirüs salgını sebebiyle hayatımıza yeni giren bir kavram olan sosyal mesafe ile birlikte iş yapış şekilleri de hızla değişmeye başladı. Sosyal mesafenin birçok insanı evde tutmasıyla, davranışsal eğilimlerde de büyük değişimler görüyoruz. Sadece birkaç hafta içinde insanlar birbirleriyle, aileleriyle, çalışanlarıyla ve müşterileriyle çeşitli kanallardan farklı şekilde iletişime geçmeye başladı. T

V ve geleneksel medya bir anda eski popülaritesine kavuştu. Bu arada, fiziksel ürünlere olan ihtiyaç e-ticaret talebini yeni seviyelere çıkardı, e-ticarette 4 yılda alınabilecek yol 4 haftada alındı. Eskiden özel indirim günlerinde kırılan rekor sayılar bugün gündelik normal seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Bugün biz de Logitech olarak içinde bulunduğumuz bu evden çalışma ekosisteminde hem şirketlere ve çalışanlarına, hem de bireysel kullanıcılara fayda sağlıyoruz.

Satışlarımızı incelediğimizde bireysel kullanıcıların ağırlıklı olarak webcam ve kulaklık yatırımını artırdığını, oyun kategorisinde ise Logitech G ürünlerinden mouse ve klavye satışının arttığını gözlemliyoruz. Öte yandan kamu kuruluşlarının da Logitech Video Konferans sistemlerine ciddi bir yatırımı var. Bugün TV’lerde izlediğimiz pek çok canlı konferans bağlantısı Logitech ürünleriyle sağlanıyor. Logitech olarak, değişen tüketici alışkanlıklarını ve gelişen teknolojileri yakından takip ederek ürünlerimizi bu doğrultuda tasarlıyor ve geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz geniş ürün yelpazesiyle insanların evden çalışmakla ilgili veya evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak her talebe cevap verebilir konumdayız.” dedi.

Toplantının ikinci bölümünde “Yeni Normaller, Yeni Dinamikler” başlıklı sunumunda Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay son dönemde yaşanan gelişmelerin teknolojik trendler boyutunu ele aldı. Sertaç Doğanay, “2025 öngörüleri bu yıl içinde çok kısa bir sürede hayata geçmeye başladı. Bu süreçte trendler hızla aktif yaşama dahil olurken, üretim şeklinin de değişeceği öngörüsü ortaya çıktı. Bugün Asya kıtasını tehdit eden SARS, Covid-19 gibi salgınlar, dünyada üretimin ve hammadde tedariğinin ne kadar kırılgan olduğunu bize gösterdi.” dedi.