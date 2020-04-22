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    HaberlerTeknoloji Haberleri Logitech G513 Clicky satışa sunuldu!
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    22.04.2020 - 11:14 |

    Logitech G513 Clicky satışa sunuldu!

    Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech G, tıklama hissini ve sesini seven oyun tutkunları için G513 Clicky klavyeyi satışa çıkardı.

    Logitech G513 Clicky satışa sunuldu!

    Yüksek performanslı ve kaliteli ürünleriyle tüm dünyada sektöre ilham veren Logitech G’nin, dünyanın en iyi oyuncuları tarafından tercih edilen G513 oyuncu klavyesinin “Clicky” versiyonu Türkiye’de satışa çıktı. Klavye, yumuşak dokulu bilek desteği sayesinde oyun deneyimine ayrı bir konfor katıyor.

    Logitech G’nin birbirini en mükemmel şekilde tamamlayan oyuncu ekipmanları ve aksesuarları üretmeye hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Oyunun keyfini ve verimliliğini artırmak için temel ekipmanların ne denli önemli olduğunu artık herkes biliyor. Zira oyuncular her ne kadar yetenekli olsalar da, kaliteli ve ergonomik olmayan oyuncu ekipmanlarıyla istedikleri performansı gösteremeyebilirler. G513 Clicky’de profesyonel oyuncuların da aradığı tuş vuruş sesi en çok tercih edilen özelliklerin başında geliyor. Ayrıca LIGHTSYNC teknolojisi ve RGB aydınlatma sistemiyle ses ve ışıklandırmayı oyun ekranıyla senkronize ediyor. G502 LIGHTSPEED mouse ve G PRO X kulaklık ile tamamlanan G513 Clicky, sürükleyici ve benzerlerinden farklı bir oyun deneyiminin kapılarını aralıyor” şeklinde konuştu.

    Ödüllü klavye tasarımı

    Performans, kalite ve güvenilirlik sunan G513 Clicky, dokunsal geri bildirimli net tıklama sesiyle Logitech’in ödüllü klavye tasarımını bir üst seviyeye çıkarıyor. Romer-G Clicky, art arda hızlı tuş vuruşları ve kesintisiz yarım basmalar için ideal olmanın yanı sıra düzgün, akışkan bir tuş vuruşu sağlıyor.

    Parlak ve keskin bir aydınlatma sunan Romer-G tuşları, standart mekanik tuşlardan daha güvenilir ve dayanıklı bir vuruş deneyimi vaat ediyor. Hareketlere anında tepki verebilmek için 45 g gibi düşük bir tuş basıncıyla kullanılabilen, 1,5 mm'lik tuş aralığına sahip olan klavye, rakiplerine oranla %25 daha hızlı çalışıyor. İncelik, birinci sınıf tasarım ve yüksek dayanıklılık için uçaklarda kullanılan alüminyum 5052 malzemesiyle üretilen Logitech G513 Clicky, entegre USB bağlantı noktası, uzun süreli konforlu kullanım için yumuşak dokulu bilek desteği ile kullanıcılara mükemmel bir oyun tecrübesi vadediyor.

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