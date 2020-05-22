BİST102.494-0.15EURO7.43-0.11USD6.810.34ALTIN380.020.75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Logitech G’den bayrama özel yepyeni fırsatlar!
    ABONE OL
    22.05.2020 - 11:34 |

    Logitech G’den bayrama özel yepyeni fırsatlar!

    Logitech G oyunseverler için Ramazan Bayramına özel kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor!

    Logitech G’den bayrama özel yepyeni fırsatlar!

    Logitech G, kampanyaları ve sunduğu cazip fırsatlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Logitech G, oyun tutkunlarının bayram sevincini katlamak amacıyla, 22 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yepyeni indirimler hazırladı. Logitech G ürün ailesinde yer alan ve performansıyla öne çıkan G213, G102, G300S, G332 gibi klavye, mouse ve kulaklıklar, bayramın tadını oyun oynayarak çıkarmak isteyenleri mutlu ediyor.

    Oyun meraklıları için son dönemde #OyundaKal diyen Logitech G, bugünlerde zamanının çoğunu evde oyun oynayarak geçirenler için hazırladığı yeni kampanyasıyla, bayram tatilini de keyiflendirmeye davet ediyor. Logitech G, oyun deneyimini mükemmelleştiren ürünlerinden, kendisine veya yakınlarına hediye almak isteyenlere bayrama özel çok çeşitli alternatifler sunuyor. Kullanıcılar 22 Mayıs tarihinden itibaren Logitech G’nin belirtilen ürünlerinde geçerli avantajlardan tüm seçkin teknoloji marketlerinde yararlanabilecek.

    Bisikletlinin yaptığı bu hareket yürekleri ağızlara getirdiZeytinburnu sahil yolunda bir kamyonete tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi. Bisikletlinin tehlikeli yolcuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonun kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hatalı sollama yapan kamyon diğer araçları tehlikeye attı

    Hatalı sollama yapan kamyon diğer araçları tehlikeye attı

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Son dakika haberi I Eski TV binasında korkutan yangın

    Son dakika haberi I Eski TV binasında korkutan yangın

    Sıradaki Haber