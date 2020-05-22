Logitech G’den bayrama özel yepyeni fırsatlar!

Logitech G, kampanyaları ve sunduğu cazip fırsatlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Logitech G, oyun tutkunlarının bayram sevincini katlamak amacıyla, 22 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yepyeni indirimler hazırladı. Logitech G ürün ailesinde yer alan ve performansıyla öne çıkan G213, G102, G300S, G332 gibi klavye, mouse ve kulaklıklar, bayramın tadını oyun oynayarak çıkarmak isteyenleri mutlu ediyor.

Oyun meraklıları için son dönemde #OyundaKal diyen Logitech G, bugünlerde zamanının çoğunu evde oyun oynayarak geçirenler için hazırladığı yeni kampanyasıyla, bayram tatilini de keyiflendirmeye davet ediyor. Logitech G, oyun deneyimini mükemmelleştiren ürünlerinden, kendisine veya yakınlarına hediye almak isteyenlere bayrama özel çok çeşitli alternatifler sunuyor. Kullanıcılar 22 Mayıs tarihinden itibaren Logitech G’nin belirtilen ürünlerinde geçerli avantajlardan tüm seçkin teknoloji marketlerinde yararlanabilecek.