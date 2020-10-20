Mobil İmza Nedir, Nasıl Alınır? Mobil İmza Ücreti Ne Kadar?

Mobil imza elektronik ortamda kullanılmaktadır. Ön başvuru, başvuru ve aktivasyon aşamalarından geçmektedir ve bu sayede kullanıcılar diledikleri yerden evrakları imzalayabilmektedir.

Mobil İmza Nedir?

Mobil imza gene anlamı ile vatandaşların elektronik ortamlarda parmak izlerini kullanması ile imza vermesi durumudur. Bu sayede pek çok kullanıcı diledikleri yerden evraklarını imzalama şansına sahip olurlar. Mobil imza 3 farklı Telekom şirketi üzerinden alınmaktadır.

Mobil İmza Nasıl Alınır?

E-devlet kapısında mobil imza kullanımı için hiçbir ücret talep edilmemektedir. Fakat GSM operatörleri tarafından ücretlendirilmektedir. Mobil imza Türk Telekom, Vodafone ve Türkcell operatörlerinden alınmaktadır.

Türk Telekom'dan mobil imza almak için yetkili Türk Telekom mağazasına imza başvurusu yapılmalıdır. Daha sonra Türk Telekom Mobil İmzalı Sim Kart değişikliği yapılır ve gerekli belgeler sağlanmalıdır. Gerekli olan belgeler şunlardır:

- TC Kimlik Belgesi

- E-güven NES Taahhütnamesi

- Türk Telekom Mobil İmza Bireysel Taahhütnamesi

- Satış sonrası işlem formu

Islak imzanın alınabileceği diğer bir GSM operatörü ise Vodafone olmaktadır. Bunun için noter onaylı doldurulmuş evraklar ile birlikte Vodafone Mağazasına gidilmelidir. Noter onaylı olması gereken evraklar ise TurkTrust Niteliklik Elektronik Sertifika Taahhütnamesi ve kimlik fotokopisidir. Bayide doldurulacak olan evraklar ise ön başvuru formu ve Vodafone Mobil İmza Hizmet Taahhütnamesi olmaktadır.

Diğer bir GSM operatörü Turkcell'dir. Garanti Bankası, Turkcell online işlemler, Dijital Operatör Uygulaması veya Turkcell mağazalarından başvuru yapılabilir. Turkcell'den başvuru yapabilmek için 532 numaralı Müşteri hizmetleri aranmalı ve TC kimlik numarası ile ön başvuru yapılmalıdır.

Türkcell ön başvurunun yapılabilmesi için vatandaşların kimlik bilgilerinin yanında olması gerekir. Ön başvuruda kullanıcıların adı, soyadı ve vatandaşlık numarası ile beraber doğum yeri, doğum tarihi ve Turkcell hattının bildirilmesi gerekir. Başvuru için ise ehliyet, pasaport veya nüfus cüzdanı ile Türkcell Mağazalarına başvurarak Turkcell Mobil Islak İmza Sertifika Sahibi Taahhütnamesi imzalanmalıdır.

Mobil İmza Ücreti Ne Kadar?

Mobil imza GSM operatörleri tarafından ücretlendirilmiştir. Turkcell operatörü bu hizmet için aylık 6 TL ücret talep etmektedir. Diğer bir operatör olan Türk Telekom ise bir defaya mahsus 4 TL işlem ücreti ve 8 TL sim kart ücreti talep etmektedir. Bu hizmet için ise aylık olarak 4.85 TL ücret istemektedir. Vodafone ise faturalı hatlardan aylık 5 TL, ön ödemeli hatlardan ise 1.5 TL talep etmektedir.