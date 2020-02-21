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    HaberlerTeknoloji Haberleri NASA yeni projeleri için dev bütçe ayıracak
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    21.02.2020 - 12:09 |

    NASA yeni projeleri için dev bütçe ayıracak

    ABD’nin uzay ajansı NASA, uzay çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. NASA 4 yeni uzay görevinin başlangıcı için 3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını duyurdu. Peki, hangi proje odak noktasında olacak?

    NASA yeni projeleri için dev bütçe ayıracak

    Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

    NASA, 3 milyar dolarlık bütçeyle en başarılı bulduğu iki projeyi alarak üzerinde çalışacak. Projeler, dünya ve bilim gündemi üzerinde belirleyici olacak.

    Deep Atmosphere Venus

    Deep Atmosphere Venus ismini taşıyan proje, Venüs’e gönderilecek uydu ile atmosferindeki gaz bileşenlerinin daha detaylı ve yakından incelenmesini hedefliyor. Bu görev sayesinde gezegenin geçmişinde yüzeyinde bir okyanus olup olmadığına dair kanıtlar elde edilebilecek.

    VERITAS

    VERITAS’ın da odak noktasında Venüs bulunuyor. Venüs’ün yüzeyinin 3 boyutlu haritası, Venüs’e indirilmesi olası uzay araçları için ilk hazırlık aşamalarını başlatmış olacak.

    Volcano Observer

    Volcano Observer projesi, Jüpiter’in çekimine kapılmış dönen 79 uydudan biri olan IO’nun fotoğraflarını çekecek ve analizler yapacak bir uydu geliştirecek. Uydunun Jüpiter’in devasa çekim gücünden etkilenmeden IO’nun yakından geçmesi ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekmesi gerekiyor. Bu görev çok tehlikeli. Çünkü IO’da yer alan dev volkanlar, dünyadaki bir şehri tamamen yutacak büyüklükte patlamalar yaratıyor ve uzaya sürekli parçacık saçıyor.

    TRIDENT

    TRIDENT projesi, Neptüne’ün uydusu Triton’a gönderilecek uydunun geliştirilmesini amaçlıyor. Uydu, Triton’un yakından yalnızca bir defa geçecek ve mümkün olduğunca çok ve kaliteli fotoğraflar çekecek. Güneş sisteminin en gizemli gezegenlerinden biri olan Neptune’de yeterince araştırma yapılmamış olmakla birlikte su olduğu düşünülüyor. Triton ayı ise bir diğer sır noktası olarak bilim dünyasının ilgisini üzerine çekiyor.

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