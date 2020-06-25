NVIDIA, Microsoft DirectX 12 Ultimate desteğine kavuştu!

NVIDIA; DirectX Işın İzleme (DXR), değişken hız gölgelendirmesi (VRS), ağ gölgelendiriciler ve örnekleyici geri bildirim özelliklerine sahip olan Microsoft DirectX 12 Ultimate Özellik Seti için tam destek sağlayan Game Ready ve Studio sürücülerini yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte donanımda DX12 Ultimate desteğini ve yazılımını sunan NVIDIA RTX GPU’ları aynı zamanda genel sürücü ile donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını destekleyerek bir ilke imza atıyor.

Bu son güncelleme ayrıca dokuz yeni G-SYNC uyumlu ekran desteğine ve bir düzine oyun için “tek tıkla” ideal oynanabilirlik ayarlarına (OPS) da sahip.

Microsoft DirectX 12 Ultimate için Tam Destek

En iyi grafik uygulama programlama arayüzü (API) olan Microsoft DirectX 12 Ultimate; tüm GeForce, TITAN ve Quadro RTX grafik işlemcileri tarafından destekleniyor. NVIDIA, Turing mimarisinin 2018’de piyasaya sürülmesinden beri DirectX 12 Ultimate’in gelişimine öncülük ediyor. Bu yazılım sürümü ile oyun geliştiriciler, yaratıcı profesyoneller ve oyuncular, devrim niteliğinde bir teknoloji olan gerçek zamanlı ışın izleme için eksiksiz altyapıya erişmiş oluyor.

NVIDIA GeForce yazılımı Kıdemli Ürün Müdürü Sean Pelletier, yaptığı açıklamadı şu ifadeleri kullanıyor: “Yeni nesil donanım özelliklerinden yararlanmak için kapsamlı bir yazılım portföyü gerekir. DirectX 12 Ultimate desteği NVIDIA için bir onay kutusundan çok daha fazlasını; müşterilerimize sektörü ileriye taşıyabilen özellik seti ile eksiksiz bir ürün sunmak için gereken her şeyi yaptığımızın güvencesi.”

DirectX 12 Ultimate, GeForce RTX’in birçok yenilikçi teknolojisini çok platformlu, yeni nesil oyunlarda standart bir şekilde bir araya getiriyor. Bilgisayar ve konsol arasında paylaşılan yeni bir grafik standardını temsil eden ürün; DirectX ışın izleme (DXR) 1.1, değişken hız gölgelendirmesi (VRS) 2.0, ağ gölgelendiriciler ve örnekleyici geri bildirimden oluşuyor.

Kreatif Uygulamalara Geniş Çaplı Destek

Studio sürücüler ayrıca, yakın zamanda güncelleme alan ve içerik üreticilerin kullandığı bir dizi uygulamaya gelişmiş performans ve yüksek seviyede güvenilirlik getiriyor. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde RTX hızlandırmalı özelliklere erişen yazılımlar şunlar: Adobe Premiere Pro 14.2, Adobe Substance Alchemist, Blender 2.83, Autodesk 3ds Max için Chaos V-Ray 5 ve Corel Painter 2021.

Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması ile Geliştirilmiş Performans

Bu yazılım güncellemesiyle NVIDIA, Windows’un 10 Mayıs 2020 güncellemesiyle gelen donanım hızlandırmalı GPU zamanlama özelliğine destek veriyor. Donanım hızlandırmalı GPU zamanlama, grafik işlemcilerin video belleğini doğrudan yöneterek video oynatma ve oyun performansını daha verimli bir şekilde işlemesine olanak tanıyor. Bu yeni özellik aynı zamanda desteklenen donanımda performansı artırmaya ve gecikmeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Donanım zamanlama API’den (DirectX, Vulkan, OpenGL) bağımsız olarak çalıştığından filmler ve TV uygulaması, Netflix ve oyunlar da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama ve oyun bu yeni özellikten yararlanabiliyor.

Dokuz Yeni G-SYNC Uyumlu Ekran

G-SYNC ekosistemini daha da ileriye taşıyan “G-SYNC Uyumlu” programı, süreklilik sağlayabilmeyi ve başarılı seviyede bir değişken yenileme hızı (VRR) deneyimini hangi monitörlerin sağlayabileceği konusunda kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Henüz onaylanarak programa dahil olan AOC AG273F1G8R3, ASUS VG27AQL1A, Dell S2421HGF, Lenovo G24-10, LG 27GN950, LG 32GN50T/32GN500, Samsung 2020 Odyssey G9, Samsung 2020 Odyssey G7 27" ve Samsung 2020 Odyssey G7 32" gibi monitörler eşsiz bir oyun deneyimi arayan oyunculara daha fazla seçenek sunuyor.

G-SYNC Uyumluluk programı kapsamında NVIDIA, AdaptiveSync protokolünü destekleyen monitörlerdeki deneyimi doğrulamak için monitörün orijinal ekipman üreticisiyle (OEM) birlikte çalışıyor. Başarılı olanlar “G-SYNC Uyumlu” olarak adlandırılıyor. Bugünkü güncellemeyle bu liste, toplam 98 uyumlu ekrandan oluşuyor.

“Tek Tıkla” En İyi Ayarlar

GeForce Experience’ın oyunları tek tıkla optimize etme özelliği (OPS), oyunların grafik ayarlarını yapılandırarak kullanıcılara sorunsuz bir oyun deneyimini sunuyor. 700’den fazla oyunu destekleyen OPS, bir önceki NVIDIA sürücüsünün piyasaya sürülmesinden bu yana 12 oyuna daha uyarlandı: