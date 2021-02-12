Oem Nedir? Oem Parça, Oem Lisans Ve Oem Ürün Ne Demektir?

Özellikle internet üzerinden araştırılan de merak edilen konular içerisinde OEM nedir sorusu geliyor. Bütün farklı sektörler için önemli bir potansiyel teşkil eden firmalar olduklarını söylemek mümkün.

OEM Ne Demektir?

OEM kısaca orijinal ürün üreticisi şeklinde ifade edilir. Yani herhangi bir sektör açısından orijinal ürün üretimi gerçekleştirmek suretiyle bunun ulaştırılmasını sağlar. Özellikle yedek parçaları açısından büyük bir öneme sahip sektörlerden biridir. En önemli yapılardan arasında parça ve ekipman ile beraber bu şekilde farklı ürünler ön plana çıkıyor.

OEM Parça Nedir?

Herhangi bir sektör açısından üretime gerçekleşmiş ürünler adına temin edilen parçalara OEM parça denmektedir. Bu parçalar senkronize ve uyumlu şekilde üretimden geçmek suretiyle, güvenle ve uzun yıllar kullanım olanağı sağlar. Aynı zamanda fabrika alanlarında birleştirilmesi gereken parçalar için, OEM bünyesinde üretimi sağlanır ve birleştirilecek alana ulaştırılır.

OEM Lisans Ne Demektir?

OEM lisans, kurulmuş olan bilgisayarda değerlendirilen ve başka bir bilgisayarda kullanılamayan lisans türüdür. Yani bilgisayar içerisine yerleştirilmiş olan herhangi bir parça veya ekipman bu bilgisayarın temelidir. Böylece başka bir bilgisayara aktarılamaz ya da taşınamaz.

OEM Ürün Ne Demektir?

OEM ürün orjinal ürün anlamına gelir. Yapısal olarak herhangi bir üretim kapsamındaki ürün için orijinal tasarımdır. Bu sayede başka herhangi bir cihazla kullanılmak suretiyle, bu yapı orijinal bir tasarım altında üründe kullanılır. Özellikle birçok farklı ve önemli ürünler için büyük bir öneme sahip tasarımlar içerisinde gelir.