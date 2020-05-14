Panasonic yeni AW-UE100 kamerasını tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı...

Panasonic, aralarında yüksek bant genişliğinde NDI, yüksek verimli NDI|HX ve Güvenli Güvenilir Aktarım (SRT) da bulunan çok çeşitli IP iletim protokollerini destekleyen AW-UE100 entegre yatay-dikey kaydırma/eğme/yakınlaştırma özellikli kamerasını tanıttı. Sorunsuz yatay-dikey kaydırma ve eğme hareketi sağlayan yeni tasarlanmış bir doğrudan tahrikli motora sahip olan bu yeni PTZ kamera, kurulum esnekliği, düşük gürültü ve yüksek çözünürlüklü görüntü yakalama özellikleri sunuyor. Kamera; yayın, sahne, spor etkinlikleri ve kurumsal etkinliklerde yüksek kaliteli ve canlı uzaktan prodüksiyonlar ile stüdyo prodüksiyonları için ideal bir seçenek haline geliyor.



UE100 UHD 4K/60p video üreten 1/2,5 tipi bir 4K MOS sensörü barındırıyor ve 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI ile IP'yi de içeren çok çeşitli arayüzler sunuyor. Gerek en dar alanlarda gerekse en geniş mekanlarda görüntü yakalamaya uygun olan UE100, olağanüstü özelliklerle donatılıyor. 74,1 derece yatay görüntüleme açısına sahip geniş açılı lens, geniş alanların kısıtlı kurulum alanlarından çekilmesine olanak tanırken, 24x optik yakınlaştırma özelliği sayesinde yüksek yakınlaştırma oranlarında bile yüksek görüntü kalitesini koruyarak geniş kapalı mekanlarda çekim yapılmasını mümkün kılıyor.



UE100, düşük gecikmeli canlı video iletimlerine yönelik 4K/60p videoların yaklaşık 250 Mbps'lik, full HD videoların da yaklaşık 100 Mbps'lik hızlarda tek bir LAN kablosu üzerinden iletimi için yüksek bant genişliğine sahip NDI özelliğini sunuyor. Ayrıca daha düşük bit hızlarında video iletimine olanak tanıyan yüksek verimli ve düşük bant genişliğine sahip NDI®|HX özelliği de sunuyor. Güvenli Güvenilir Aktarım (SRT), en dengesiz ortamlarda bile yüksek kaliteli video iletiminde dengeyi korurken, RTMP/RTMPS fonksiyonu sayesinde YouTube Live ve Facebook Live gibi canlı yayın hizmetlerine tek bir kablo üzerinden doğrudan akış sunuyor.



FreeD çıkışı AR/VR sistemleri aracılığıyla bağlantıyı mümkün kılıyor ve kamera izleme bilgilerinin (yatay-dikey kaydırma/eğme/yakınlaştırma/odak/iris) sistemleri kodlayıcı olmadan kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyor. Devrilme telafisi özellikli Doğrudan Tahrik mekanizmasının kullanılmasıyla, yatay-dikey kaydırma/eğme işlemleri sırasında kamera daha sabit ve daha sessiz çalışıyor.



Kameranın yatay-dikey kaydırma aralığı ±175° eğme aralığı -30° ile 210° arasında değişiyor. Diğer temel özellikleri arasında dört konumlu ND filtresi (Net, ¼, 1/16, 1/64), kızılötesi çekim için Gece Modu ve PoE++ güç kaynağı desteği yer alıyor.



2020'nin üçüncü çeyreğinde siyah ve beyaz versiyonlarıyla piyasaya sunulacak olan AW-UE100'ün fiyatı ilerleyen günlerde açıklanacak.