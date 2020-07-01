Pandemi sonrası reklam setlerinde, yeni iletişim ve davranış şekilleri oluşuyor

COVID-19 sonrası reklam çekimlerinde yeni normallerin nasıl olacağı merak ediliyor. Bu konuda sektör için birçok belirsizlik alanı var. “Reklam filmi çekimlerinde hangi sağlık önlemleri alınacak, sette bulunabilecek kişi sayısında sınırlama var mı” gibi birçok soru cevabını beklerken, bu kritik konu başlıkları WPP’nin online etkinliğimde tartışmaya açıldı.

26 Haziran Cuma günü düzenlenen, konunun uzmanlarının görüş ve öngörülerini aktardığı etkinliğe, sektörün önemli oyuncularından 4129 Grey, Wunderman Thompson, Motion Content Group ve Hogarth’in yanı sıra Reklam Yapımcıları Derneği de katıldı.

Hogarth Istanbul Genel Müdürü Tevfik Şems Naipoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte konuşmacı olarak Wunderman Thompson Yaratıcı Yönetmeni Sami Basut, 4129Grey / Ajans Prodüktörü Gülşah Batıbeki, Motion Content Group Genel Müdürü Sinan Turan, Autonomy / Reklam Yapımcıları Derneği Başkanı Berent Baytekin ve Reklam Yapımcıları Derneği Hukuk Danışmanı Av. Burhan Gün yer aldı.

Yaşam, tüketim ve iş yapış alışkanlıklarımızın yeniden belirlendiği bu yeni düzenle ilgili “yeni normal”leri tartışmaya açan WPP, “Akıllı Çözümler Platformu”nu ilk serisi Nisan ayında gerçekleştirmişti. WPP, bu ufuk açıcı etkinlikleri düzenlemeye devam etmeyi hedefliyor.

Etkinlikte mevcut durum, reklam çekimlerindeki yeni normaller ve işin geleceğine ilişkin öne çıkan noktalar şunlar oldu: