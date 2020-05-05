Plaka Yenileme Nasıl Yapılır? Plaka Değiştirme Ücretleri Nelerdir?

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Öncelikle şunu belirterek başlayalım: Plaka yenileme ve plaka değişikliği ile ilgili tüm işlemler artık noterlerden yapılmaktadır. Eskiden plaka yenileme işlemleri için randevu alınması gerekiyordu. Ancak bu uygulama artık yürürlükten kalktı.

Plaka yenilemek isteyenler ilk olarak kendilerine en yakın notere giderek işlemlerini gerçekleştirebilir. Plaka yenilemek için aracın yasal temsilcisinin veya sahibinin kendisinin başvurması gerektiğini de paylaşalım. Bu başvuru sırasında muayene süresinin dolmamış olması oldukça önemli. Eğer aracın muayene süresi bitmişse plaka yenileme işlemi ancak bu muayene işlemi yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilir.

Notere başvurunuz sonrası sizden bir dilekçe istenecektir. Noterdeki işlemleriniz bittikten sonra ise Şoförler Odası resmi plaka basım merkezine giderek plakanızı bastırabilir ve alabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken, plaka ücretini ödemeniz sonrası, en fazla 15-20 dakika gibi bir sürede tüm işlemleriniz gerçekleştirilecektir. Üstelik plaka yenilemeler daha önce de belirttiğimiz gibi artık noterler tarafından yapıldığı için randevu almanıza da gerek yok.

Eğer ikinci el bir araç aldıysanız ve plakayı değiştirmek istiyorsanız noterde başvurunuzu yaparken ileride plakayı değiştireceğinizi iletmeniz gerektiğini de paylaşalım. Satış işlemi bittikten sonraki bir aylık süre içinde de plaka değişikliğine yönelik olarak trafik tescil birimine başvuruda bulunmalısınız. Daha sonrasında Trafik Tescil Şubesi tarafından size verilen kağıtla birlikte Şoförler Odası’na gitmeniz ve yeni plakanızı almanız gerekecek. Bundan sonra ise tekrardan trafik tescil şubeye gitmeniz gerekiyor.

Plaka Değişikliği İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Şimdi plaka değişikliği için ne tür evraklar hazırlamanız gerektiğini sizinle paylaşalım:

Plaka değişikliği içim gerekli evraklar biraz fazla. Bu sebeple not almanızı tavsiye deriz. Nüfus cüzdanı ya da yeni kimlik kartı, zorunlu sigortaya dair poliçe, eski plakanız ile ilgili trafik belgesi, şoförler odası tarafından size verilen nakil dosyası, noterden aldığınız satış belgesinin aslı ve fotokopisi, Motorlu Taşıtlar Vergisini ödediğinize dair dekont, eğer almış olduğunuz araç bir şirkete ait ise kayıtlı olduğu odanın sicil kayıt örneği, sicil gazetesi ve imza sirküleri plaka değişikliği için size gereken belgelerdir.

Plaka yenilemek için bulunduğumuz ilin herhangi bir önemi bulunmuyor. Farklı illerde plaka yenileme başvurusu yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise eğer hızlı hareket etmeniz gerekiyorsa yoğunluğun olmadığı illeri tercih etmektir.

Plaka Değiştirme Ücretleri Nelerdir?

Plaka değiştirme ücreti 2020 yılı için 290 TL’dir. Bundan başka bir ücret ödemesi yapmanız gerekmemektedir. Fakat şoförler odasında bir form doldurulması için sizden 50 TL civarında bir para daha istenilmektedir, bunu da belirtelim.

Plaka yenileme işlemleriniz için ise 2020 yılı için 34 TL notere ve 50 TL de plaka basım yerine veriliyor.