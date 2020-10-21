Puk Kodu Nedir, Ne İşe Yarar? Unutulan Puk Kodu Nasıl Öğrenilir?

Telefonların PİN kodları ve PUK kodları bulunmaktadır. Bu kodlar kişilerin telefonlarının başkaları tarafından kullanılmamasını sağlamaktadır. Bu kodlar mutlaka bilinmeli ve kimse ile paylaşılmamalıdır.

PİN Kodu Nedir ve Ne İşe Yarar?

PİN 1 kodu sim kartlara verilen r4 haneli şifrelerdir. Cihazlar her açıldığında hattı kullanabilmek için bu kodun girilmesi gerekir. PİN kodları telefonların yabancı kişilerin eline geçmesi durumunda başkalarının kullanmasına engel olur. Ayrıca PİN 1 kodu telefon ayarlarından değiştirilebilmektedir. Fakat bu kodun 3 kez arka arkaya yanlış girilmesi sonucunda sim kart bloke olur. Bu blokeyi kaldırmak için PUK 1 kodu gerekmektedir.

PUK 1 kodu bloke olan sim kartın yeniden kullanılabilir duruma gelmesini sağlamaktadır. Bu kod blokenin kaldırılmasını sağlayan bir kod olmaktadır. Toplamda 8 haneden oluşur ve kullanıcılar tarafından değiştirilememektedir. Fakat PUK kodunun 10 kez yanlış girilmesi durumunda sim kart bloke olur ve ekranda bir uyarı çıkar. Bu uyarı Kart Bloke uyarısıdır. Bu durumda sim kartın kullanılması mümkün değildir.

Unutulan PUK Kodu Nasıl Öğrenilir?

Kartların sahip oldukları PİN 1 kodu dışında PİN 2 kodu da bulunmaktadır. PİN 2 kodu telefonların menülerindeki bazı güvenlik ve hafıza seçeneklerini aktif hale getirmek veya bunu iptal etmek için kullanılır. PİN 2 kodu 4 haneli bir koddur. PİN 1 gibi PİN 2 kodu da 3 kez yanlış girildiğinde sim kart bloke olur ve bu durumda PUK 2 kodu gerekir.

PUK 2 kodu 8 haneli bir koddur. PUK 2 kodu kalıcı olarak bloke olduğu zaman ise sim kartların ilgili bölümü kullanılamaz. Fakat diğer özellikler aktif çalışmaya devam eder. Bu durumlarda sim kart değişikliği yapılabilir.

Sim kartların PİN kodlarının unutulması halinde PUK kodu gerekir. Fakat PUK kodu pek çok kart sahibi tarafından bilinmemektedir. Bu kodu öğrenmek kullanıcılar tarafından mümkündür. PUK kodları sim kartın ait olduğu operatörün müşteri temsilcilerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca İnternet sitesinden de PUK kodu öğrenilmesi mümkündür.