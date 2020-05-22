Razer Blade Pro 17 tanıtıldı

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer bugün profesyonel oyuncular, tasarımcılar ve oyun geliştiricileri için tasarlanan yepyeni Razer Blade Pro 17'yi tanıttı. Blade Pro 17; yüksek çözünürlüklü bir iş istasyonuna ihtiyaç duyan içerik oluşturucuları için 4K 120Hz ekrana ve her maçın her karesini görmesi gereken oyuncular için Full-HD 300Hz seçeneğine sahip.

Bu ekranlara güç verme işi ise, 10. nesil 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H ile NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER'in dahil olduğu Intel ve NVIDIA'nın en son işlemcilerine düşmektedir. Yeni Razer Blade Pro 17, masaüstü bilgisayar gücünü, kullanıcıların ofislerinden, ev çalışma ortamlarına kolayca taşıyabilecekleri 1,98 cm x 26,01 cm x 39,37 cm boyutlarında kompakt bir kasaya sığdırır.

Razer Sistem Çalışmaları Kıdemli Başkan Yardımcısı Brad Wildes, “Razer Blade Pro 17, uzman kullanıcılar, profesyonel oyuncular ve içerik üreticileri için mükemmel bir dizüstü bilgisayar” dedi. “Şık ve seksi 17 inç'lik pakete sarılmış bir iş istasyonu, yayın cihazı ve savaş teçhizatı. Blade Pro 17, en yeni oyunları ve en yoğun iş yüklerini bir sırt çantasına sığabilecek boyutuyla kolay bir sırtlayabilir.”

Retina Parçalayıcı Ekranlar

Yeni 300Hz yenileme hızlı ekran, yoldayken pratik yapması gereken her espor ve rekabet avantajı kazanmak isteyen her meraklı için ideal seçimdir. Artan yenileme hızı, yüksek tempolu sekanslarda görseli keskin ve temiz tutar, böylece düşmanların görülmesini ve metnin daha kolay okunmasını sağlar. 17,3 inç Full HD ekran, SRGB alanının %100'ünü kaplar ve renk doğruluğu için özel olarak kalibre edilir. Böylece oyunlar sadece ipeksi pürüzsüzlükte olmakla kalmaz, aynı zamanda göz yaşartıcı bir şekilde muhteşem gözükür. Net görsellerin ve canlı renklerin rahatsız edici yansımalar nedeniyle bozulmamasını sağlamak için ekranlar, parlamayı azaltan mat bir kaplama ile kaplanır.

İçerik üreticileri için, yalnızca Blade Pro 17'de bulunan 4K 120Hz dokunmatik ekran, ilham geldiği anda bir fikir üzerinde çalışmak için mükemmel bir arkadaştır. Adobe RGB alanının %100'ünü kaplayan özel kalibre edilmiş ekran hareket halindeki tasarımcılar ve fotoğrafçılar için mükemmeldir. Yüksek yenileme hızıyla birleşen ultra yüksek çözünürlük, bir editörün rüyasıdır. Onlara mükemmel piksel düzeyinde editler yapması için olanak tanır.

Bir Üst Seviye Güç

Yeni Intel 8 çekirdekli i7-10875H işlemciyle güçlendirilen Blade Pro 17 artık, Intel Turbo Boost ve geniş 16 MB önbelleği ile 5.1GHZ'ye kadar ulaşan saat hızıyla her zamankinden daha hızlı ve daha verimli. Artırılmış önbellek boyutu ve daha yüksek saat hızındaki ek çekirdek sayısı, tasarım uygulamalarında daha hızlı derleme, video programlarında daha düşük render süreleri ve oyun içinde daha yüksek kare hızı anlamına gelir.

Yeni Intel 8 çekirdekli işlemciyle birlikte gelen ekran kartı ise RTX 2080 SUPER'e kadar çıkabilen yeni RTX SUPER GPU serisinden oluşmaktadır. Yeni RTX SUPER GPU serisi, 8GB'a kadar yüksek bant genişliğine sahip GDDR6 bellek ve orijinal RTX GPU'larda %25'e varan performans artışı ve daha iyi gerçek zamanlı ışın izleme performansı sağlaması için ekstra ışın izleme çekirdeğine sahiptir.

Bu yeni işlemcilerin performansını en üst düzeye çıkarmak için Blade Pro 17, etkin ısı dağıtımı için ekstra aktif soğutma sağlayan çift fan sistemi ile eşleştirilmiş, benzersiz bir buhar bölmesi soğutucusuna sahiptir. Bu yaratıcı tasarım, güç sevdalısı kullanıcıların rahatsız edici ortam ısısı veya fan gürültüsü endişesi olmadan performans eşiğini arttırmalarını sağlar.

Masaüstü Tecrübe, Mobil Tasarım

Blade Pro 17, UHS-III SD kart okuyucu, USB-C Thunderbolt 3 bağlantı noktası, HDMI 2.0B portu, 2.5 Gb Ethernet bağlantı noktası ve Wi-Fi 6 ile en iyi donanımlı masaüstlerine bile meydan okuyan Razer Blade ailesindeki en geniş yelpazede bağlantı seçenekleri sunar. Ayrıca, USB-C bağlantı noktaları artık acil durumlar için 20V USB-C şarj cihazıyla şarj etmeyi desteklemektedir. Yayıncıların bulundukları her ortamda kolayca yayın yapabilmesi için ekranın üstüne entegre bir HD web kamerası mevcuttur. Kamerada ayrıca, Windows Hello ile hızlı ve kolay erişim sağlamak adına IR sensörü de bulunur.

Çeşitli bağlantı noktalarına ve HD web kamerasına ek olarak, yeni Blade Pro 17'nin yenilenmiş klavyesinde genişletilmiş sağ kaydırma tuşu, yarım yükseklikte yön tuşları ve her tuş başına Razer Chroma RGB arka aydınlatma mevcuttur. Yeni düzen, daha hızlı ve daha verimli bir yazma deneyimi için geleneksel bir klavye düzenini yansıtır.

Razer Blade Pro 17, Razer Blade ailesindeki performansın zirvesidir ve bir zamanlar masaüstü kurulumuna özel olan gücü ve bağlantıları, her yere götürebileceğiniz ince ve hafif 17 inçlik bir kasaya sığdırır.

FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ

Yeni Razer Blade Pro 17, 2599.99 $ / 2899.99 €'dan başlayacak ve bu ayın sonlarında Razer.com'da ve ABD ve Kanada'daki belirli perakendeciler aracılığıyla satışa sunulacak. Sonrasında Avrupa, Çin, Asya Pasifik ve Orta Doğu'daki perakendecilere de gelecek.