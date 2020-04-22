Razer Blade Stealth 13 tanıtıldı

Razer Sistemler İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Brad Wildes, “Razer Blade Stealth 13 hali hazırda dünyanın en güçlü Ultrabook'uydu ve biz onu daha da üstün kıldık” dedi. “Yeni Razer Blade Stealth 13, kullanıcılara eğlence ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sağlayan yeni nesil ultra taşınabilir oyun deneyimini sunuyor.”

Daha Hızlı Görmeli

Yepyeni Blade Stealth 13, 120 Hz yenileme hızıyla dünyanın en hızlı 13.3 inç ekranına sahip- şu anda yalnızca Blade Stealth 13'te mevcut olan bir özellik. Artırılmış yenileme hızı, hedeflerin görünmesini ve metnin daha kolay okunmasını sağlayan hızlı ancak net görseller sunar. 1920x1080p çözünürlük sunan ekran, parlamayı azaltmak için mat bir kaplama ile tamamlandı.

Tasarımcılar ve dokunmatik ekran kullanmayı sevenler için Blade Stealth 13, Gorilla® Glass özelliğine sahip muhteşem 4K dokunmatik ekranla sunuluyor. 4K panel, yaratıcılık programlarında fotoğraf ve video düzenlemek veya hareket halindeyken film izlemek için mükemmellik sunuyor.

Her Blade Stealth 13, sRGB alanının %100'ünü kaplarken; oyun, tasarım veya video izlemede canlı, renk açısından doğru bir deneyim sağlamak için fabrikadan özel olarak kalibre edilmiş halde çıkar. Özel olarak kalibre edilmiş ekranın kenarları, Windows Hello ile sorunsuz erişim için IR sensörlü bir HD Web Kamerası ile tamamlanan ultra ince 4.9 mm çerçeve ile donatılmıştır. HD web

kamerası ailenizle bağlantıda kalmak, evde çalışırken toplantılar yapmak veya uzaktan eğitim dersleri düzenlemek için idealdir.

Daha Hızlı Olmalı

En yeni Blade Stealth 13, GeForce GTX 1050'ye göre %80'e varan performans artışı için 4GB GDDR6 belleğe ve 1.024 NVIDIA CUDA® çekirdeğine sahip tamamen yeni NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti GPU ile güçlendirilmiştir. Yeni GPU, oyunculara 13 inçlik bir dizüstü bilgisayarda en yeni battle royale oyunlarının keyfini çıkarmak için, sadece Blade Stealth 13'te mümkün olan bir deneyim sunuyor. NVIDIA Optimus™ Teknolojisi ile birleştiğinde Blade Stealth 13, gerektiğinde performans, gerektiğinde de pil ömrü sağlamak için optimize edilmiştir.

Yeni GPU'nun yanında, Intel Turbo Boost teknolojisini kullanan ve 3,9 GHz'e kadar saat hızlarına sahip Intel Core i7-1065G7 dört çekirdekli işlemcinin 25W'lık bir versiyonu bulunmaktadır. 25W işlemci, standart 15W seçeneğine nazaran önemli bir adımdır ve daha uzun süreli saat hızlarına izin verir. Artırılmış güç, daha uzun sürekli yükseltme hızı ile birleştiğinde, daha yüksek kareler, daha hızlı görüntü oluşturma ve daha az bekleme süresi anlamına gelir.

Maksimum performansa ihtiyaç duyanlar için Blade Stealth 13, hızlı veri aktarımı ve Razer Core X eGPU (ayrı satılır) ile sorunsuz tak ve çalıştır özelliği tanıyan Intel'e özel bir teknoloji olan USB-C Thunderbolt™ 3 bağlantı noktası ile donatılmıştır. Core X eGPU'nun eklenmesi, kullanıcıların yoğun render veya modelleme iş yüklerini gerçekleştirirken neredeyse tüm GPU'ların Blade Stealth 13 ve GeForce GTX 1650 Ti ile eşleştirmelerine olanak tanıyarak çift GPU işlevselliği sağlar.

Daha Hızlı Yazmalı

Blade Stealth 13, daha hızlı ve daha verimli bir yazma deneyimi için tam boyutlu sağ shift tuşu ve yarım porsiyon yön tuşları içeren yeni bir klavye ile güncellendi. Tek bölgeli Razer Chroma RGB arka aydınlatma ile donatılmış klavye, Razer Synapse 3'te bulunan 16,8 milyon renkten ve benzersiz ışık efektlerinden herhangi birine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Yeni klavyeye ek olarak Blade Stealth 13, 3733MHz hızda 16GB LPDDRX belleği ile de ekstra hız artışı sağladı. Bu hız artışı ister tasarım ister oyun oynarken, CPU'ya yoğun yük bindiren uygulamalarda dikkate değer performans kazanımları alacağı anlamına gelir.

Blade Stealth 13, 15.2 mm x 302.3 mm x 210.1 mm boyutları ve yalnızca 1.41 kg ağırlığı ile dünyanın en kompakt oyun dizüstü bilgisayarı olmaya devam ederken, tam boyutlu bir oyun dizüstü bilgisayarının da özelliklerini sunuyor.

Fiyat & satışa çıkış

Yeni Razer Blade Stealth 13, 1.799,99 USD / 1.999,99 €'dan başlayan fiyatlarla 21 Nisan'da Razer.com üzerinden ve ABD ile Kanada'daki seçkin perakendecilerde satışa sunulacak. Razer Blade Stealth 13 yakında Avrupa, Çin, Asya Pasifik ve Orta Doğu'ya da gelecek